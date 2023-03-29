企業放榜｜香港科技探索多賺13倍 直播帶貨下月試播

經營HKTVmall的香港科技探索(1137)指，去年純利2.1億元，按年急升13.4倍，營業額38.2億元，增22.3%，其中多媒體廣告收入及節目版權增45.2%，至1.31億元。不派末期息，以保留流動資金用於為期5年的配送建設、機械及 相關資本支出計劃、和新創投資計劃。

期內經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為3.16億元，揚1.8倍，去年訂單總商品交易額揚25.9%，至82.7億元，平均每日訂單量升19%，至4.93萬張，平均訂單值稍微跌至約0.9%，至458元。

冀今年訂單總額升逾 6.3%

另外，該股冀今年訂單總商品交易額介乎88億至92億元，即按年多6.3%至11.1%，總毛利率及混合佣金率料為24%至24.5%，多0.6至1.1個百分點；多媒體廣告收入料達1.56億元，增18.5%。配送成本料為11%至11.2%，下滑0.2至0.4個分點；O2O門市經營開支料為2.2%至2.4%，多0.4至0.6個百分點。

位於將軍澳總部正進行擴建計劃。首階段工程33,000方呎已施工，目標於2024年第二季完成。其他階段包括興建一個200,000方呎全新配送中心，目標於2027年落成。

逐步擴展至 100 條頻道

另外，今年將推出一個嶄新的視頻銷售服務HKTVLive，直播購物頻道延伸至非HKTVmall 商戶，於本月已招募新商戶，將於4月中旬試播，首階段支援70條直播頻道，預計5月正式推出，並逐步擴展至100條頻道。

該股今日收市報4.72元，升3.3%或0.15元，成交約5,454萬元，市值約43.5億元。