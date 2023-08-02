企業放榜｜香港電訊中期息32.05仙 漫遊收益飆166%

香港電訊信託(6823)公布截至6月底止半年純利19.52億元，按年多2.2%；收益164億元，增1.5%；EBITDA升3%，至60.09億元；每股盈利25.22分；每個股份合訂單位的中期分派為32.05仙，多2.2%。集團指，儘管流動通訊產品銷售較為疲軟，企業及政府客戶交付數碼轉型項目，市場對光纖服務的需求持續強勁，漫遊收益逐步復蘇及採用 5G 服務的勢頭進一步增加。
香港電訊｜出境漫遊收益超越疫情前水平
集團指，流動通訊業務的服務收益增長開始加快，增加5%，至38.15億元，反映漫遊收益逐步復蘇及更多後付客戶採用5G服務。值得注意的是，漫遊用戶數目及個人出境漫遊收益於今年6月超越疫情前水平，儘管市場氣氛審慎令商務旅遊淡靜，但出境漫遊收益於今年6月回升至疫情前水平的80%。因此，儘管基數較低，上半年漫遊總收益仍按年躍升166%。
香港電訊｜手機銷售增1% 本地數據漲10%
香港電訊信託指，5G服務上客量繼續增加，儘管上升速度有所放緩，但客戶基礎於今年6月底已接近120萬人，佔後付客戶總數35%。雖然手機銷售較為疲軟，總收益仍增1%，至49.68億元，但隨著經濟復蘇勢頭增強及新手機陸續推出，預期下半年的手機銷售將會回升。於期內，流動通訊業務EBITDA增加3%，至21.94億元。期內本地數據收益錄得10%增長；寬頻收益升2%。收費電視業務於上半年表現穩健，客戶訂購穩步上揚。因此，本地電訊服務分類收益增加2%，至81.59億元。
香港電訊信託表示，隨著香港疫情消退，香港電訊已準備就緒，支持本港加速發展成為世界創新科技中心並乘勢而上。集團期待通過發揮跨行業創新者的獨特優勢，抓緊新興趨勢，引領社區連繫可持續發展未來，繼續為持份者創造優質回報。
香港電訊今日收報9.05元，跌0.1元或1.1%，成交額8,390萬元，市值685.97億元。