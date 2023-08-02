企業放榜｜香港電訊中期息32.05仙 漫遊收益飆166%

香港電訊信託(6823)公布截至6月底止半年純利19.52億元，按年多2.2%；收益164億元，增1.5%；EBITDA升3%，至60.09億元；每股盈利25.22分；每個股份合訂單位的中期分派為32.05仙，多2.2%。集團指，儘管流動通訊產品銷售較為疲軟，企業及政府客戶交付數碼轉型項目，市場對光纖服務的需求持續強勁，漫遊收益逐步復蘇及採用 5G 服務的勢頭進一步增加。

香港電訊｜出境漫遊收益超越疫情前水平

集團指，流動通訊業務的服務收益增長開始加快，增加5%，至38.15億元，反映漫遊收益逐步復蘇及更多後付客戶採用5G服務。值得注意的是，漫遊用戶數目及個人出境漫遊收益於今年6月超越疫情前水平，儘管市場氣氛審慎令商務旅遊淡靜，但出境漫遊收益於今年6月回升至疫情前水平的80%。因此，儘管基數較低，上半年漫遊總收益仍按年躍升166%。