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財經
2024-02-22 19:35:44

企業放榜｜香港電訊去年多賺1.8% 派息44.44仙

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企業放榜｜香港電訊去年多賺1.8% 派息44.44仙

香港電訊信託每股末期可分派44.44仙，全年派76.49仙，按年多2.7%。(資料圖片)

香港電訊信託(6823)公布去年底止純利49.91億元，按年多1.8%；收益343.3億元，增0.6%；未計流動通訊產品銷售總收益升3%，至313.7億元，反映企業及政府客戶對數碼轉型項目的需求殷切並落實執行、市場對我們可靠光纖服務的需求持續、漫遊收益復甦加快，以及更多客戶採用5G服務；期內每股盈利65.89仙；每股末期可分派44.44仙，全年派76.49仙，按年多2.7%

漫遊總收益躍升176%

截至去年底，集團流動通訊業務的服務收益增長加快，上升5%，至83.48億元，反映漫遊收益迅速復甦。另外，個人出境漫遊收益於去年下半年已回復至2019年新冠肺炎疫情前水平的95%。至於去年漫遊總收益躍升176%5G服務滲透率繼續上升，客戶基礎於去年底已接近140萬人，佔後付客戶總數41%

集團指，由於整體市況疲弱，加上手機缺乏新功能吸引升級，消費者延遲更換手機，令流動通訊產品銷售較為疲軟，下降18.3%，至29.6億元，因此流動通訊總收益微降至113.08億元。電訊服務總收益增加1%，至241.7億元，反映本地電訊服務收益表現穩健，然而部分增幅被國際電訊服務業務較低的語音收益抵銷。

香港電訊指，將於今年採用生成式人工智能等先進科技提升效率，進一步節省成本，並實現更顯著的增長。而隨著利率預期於年內稍後時間回落，集團已作好準備，為其多元化業務組合探索新路徑。

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香港電訊今日收報9.13元，跌0.06元或0.7%

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