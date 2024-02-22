企業放榜｜香港電訊去年多賺1.8% 派息44.44仙

香港電訊信託(6823)公布去年底止純利49.91億元，按年多1.8%；收益343.3億元，增0.6%；未計流動通訊產品銷售總收益升3%，至313.7億元，反映企業及政府客戶對數碼轉型項目的需求殷切並落實執行、市場對我們可靠光纖服務的需求持續、漫遊收益復甦加快，以及更多客戶採用5G服務；期內每股盈利65.89仙；每股末期可分派44.44仙，全年派76.49仙，按年多2.7%。

漫遊總收益躍升 176%

截至去年底，集團流動通訊業務的服務收益增長加快，上升5%，至83.48億元，反映漫遊收益迅速復甦。另外，個人出境漫遊收益於去年下半年已回復至2019年新冠肺炎疫情前水平的95%。至於去年漫遊總收益躍升176%。5G服務滲透率繼續上升，客戶基礎於去年底已接近140萬人，佔後付客戶總數41%。