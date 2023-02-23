企業放榜｜香港電訊：收費電視用戶增1.8% 近140萬

香港電訊(6823)公布去年底止全年股東應佔溢利49.01億元，按年多1.9%，總收益錄341.25億元，多0.5%，EBITDA總計升約3%，至130.64億元，每單位基本盈利64.71仙，末期分派43.15仙，多0.2%，全年分派74.51仙，升2.4%。

期內流動通訊業務的服務收益增約2%，至79.42億元，EBITDA多約2%至48.88億元，主要受惠於更多客戶採用5G服務及後付客戶基礎的增長，以及智慧企業服務方案帶來更高的收益貢獻。去年底5G客戶人數突破100萬，至106.1 萬名，佔後付客戶人數32%，表現超出預期。後付客戶的ARPU上升至188元。雖然漫遊服務收益過去3年受疫情影響，但隨旅遊重啟，刺激去年第四季漫遊及IDD業務收益，比第三季躍升41%，帶動全年收益增長6%。集團預期，漫遊收益於今年將大幅反彈至疫情前六至七成的水平，成增長引擎。

收費電視方面，集團安裝收費電視用戶多1.8%，至接139.8萬戶。Now TV獨家播放FIFA世界盃卡塔爾2022，成功帶動下半年廣告收益較上半年急增52%。

許漢卿： Now TV 定位獨特 滿足大眾需要

對於社會近日關注香港收費電視市場的發展，香港電訊董事總經理許漢卿表示，Now TV作為香港電訊核心業務之一，有其獨特定位，並非傳統的收費電視，而是一個與別不同的娛樂平台。除了可從集團龐大客戶群中，吸納目標觀眾，更可憑藉強大的網絡基建，讓觀眾利用傳統頻道收看節目和自選點播，及透過『Now 隨身睇』應用程式或 Now E OTT 於電視、手機、平板電腦及手提電腦等智能裝置欣賞其精彩內容。Now TV亦引入開放式平台，將競爭對手轉化為合作夥伴，讓觀眾可以無縫欣賞包括 Viu、HBO 和 Netflix 等 OTT 的內容。加上 Now TV 強大的體育和娛樂教育陣容，滿足廣大觀眾的需要。