企業放榜｜騰訊音樂第四季多賺13.5% 社交娛樂服務收入挫52%

騰訊音樂(1698)指，去年第四季純利13.1億元(人民幣，下同)，升13.5%，非國際財務報告準則淨利潤16.8億元，增12.5%，非國際財務報告準則應佔利潤15.8億元，多9.5%。在線音樂服務收入50.2億元，升41%，社交娛樂服務及其他服務收入18.7億元，挫51.6%，毛利26.4億元，升8%。上季在線音樂服務月活躍用戶數5.76億，減4.2%，付費用戶數1.06億，瀉28.8%，單個付費用戶月均收入挫54%，至78元。

去年非國際財務報告準則應佔淨利潤 59 億人民幣

去年全年賺49.2億元，增33.8%，非國際財務報告準則淨利潤62.2億元，揚26.8%，非國際財務報告準則應佔淨利潤59.2億元，漲24.8%。在線音樂服務收入173.2億元，升38.8%，社交娛樂服務及其他服務收入104.2億元，跌34%。總收入減2.1%，至277.5億元。去年在線音樂付費用戶數四個季度淨增總計1,820萬，遠超2022年淨增1,230萬。