企業放榜｜鴻騰精密去年賺10億 不派末期息

隨著人工智能應用的普及，全球連接器行業正在經歷快速技術發展，對產品頻 寬、功率、相容性要求更高，這使得連接器產品與線纜產品可應用於更多應用 情景。未來在各種應用領域電子產品，相信有較佳相容特性連接器與線纜將更受市場歡迎。在該環境下，抓住不斷湧現市場機會並已在全球建立品牌知名度，從而快速擴充市場份額。仍正面看待高階手機市場，並持續掌握相關零組件的生意機會。將掌握數據中心的三大趨勢：更省電、更高的電源轉換效率，以及更開放的標準平台，來滿足客戶對於創新連接器需求並創造市場潛力。