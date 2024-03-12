企業放榜｜鴻騰精密去年賺10億 不派末期息

鴻騰精密科技(6088)指，去年純利1.28億美元(約10億港元)，按年減24%，營業額41.95億美元，跌7.4%，毛利8.1億美元，升5.1%，不派末期息。
該股指，面對消費電子及傳統伺服器市場需求下滑，包括全球個人電腦需求減少以及伺服器中下游庫存去化影響，因此業績與利潤表現有所下降，期內智能手機終端市場產生的營收瀉17.2%，網絡設施終端市場產生的營收則挫43.7%。
未來將擴張EV策略
集團去年完成收購德國車用零組件設計製造廠Prettl SWH集團，未來將助力擴張EV策略，加速有關產品發展，去年電動汽車終端市場產生的營收按年漲99.7%。
隨著人工智能應用的普及，全球連接器行業正在經歷快速技術發展，對產品頻 寬、功率、相容性要求更高，這使得連接器產品與線纜產品可應用於更多應用 情景。未來在各種應用領域電子產品，相信有較佳相容特性連接器與線纜將更受市場歡迎。在該環境下，抓住不斷湧現市場機會並已在全球建立品牌知名度，從而快速擴充市場份額。仍正面看待高階手機市場，並持續掌握相關零組件的生意機會。將掌握數據中心的三大趨勢：更省電、更高的電源轉換效率，以及更開放的標準平台，來滿足客戶對於創新連接器需求並創造市場潛力。