企業放榜｜759阿信屋母企中期多賺八成 不派息

經營759阿信屋的CEC國際(759)指，截至今年10月底中期純利3,379萬元，按年增近八成，若扣除期內來自港府包括「保就業計劃」之補貼金額1,884.2萬元，期內則賺1,495.2萬元，按年跌20.5%，營業額8.88億元，跌8.5%，毛利3.2億元，下滑3.4%，不派中期息。

該股指，期內零售業務收益8.5億元，減8.1%，佔總收益約96%，去年同期佔比為95%，因受到經濟環境轉差影響，整體人流及人均消費下降引致，此外，政府持續放寬社交距離措施，令糧食類需求大幅下降。

截至10月底，共經營166間店，期內關閉9間店及新開3間新店，實際淨減6間。

暫無計劃擴張及大型投資

該股指新冠肺炎疫情肆虐期間，新貨源開拓工作完全停擺，759阿信屋需要重新加強搜羅工作，並已安排採購團隊定期派員前往世界各地參加各個食品或生活用品展覽會，以及尋找及拜訪各國的出口商及生產商，期待能盡快尋找更多的優質產品。然而，目前環球市場仍然充斥著眾多不明朗因素，外部及本地經濟環境普遍籠罩著負面預期，實在難以預料何時回穩。預料本地消費氣氛將於未來一段時間仍然比較低落，未來發展焦點將繼續維持現有規模，持續改善工作流程效率以及服務水準，以增加759阿信屋之品牌價值，此外，面對不明朗的市場環境，暫時未有業務擴張以及大型投資計劃，並將累積財務資源以迎接將來出現的機遇。