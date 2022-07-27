企業放榜｜759阿信屋母企全年多賺23% 末期息1仙

經營「759阿信屋」的CEC國際(759)指，截至今年4月底全年純利3,988萬元，按年增23.4%，營業額20.1億元，跌4.5%，毛利6.8億元，升7.8%，每股盈利5.99仙。末期息每股派1仙，多11%。

期內零售業務收益19.2億元，減5.1%，佔比95.7%，少0.6個百分點，毛利6.76億元，升1.7%，毛利率35.2%，增2.4個百分點。截至4月底759阿信屋分店總數目為172間，淨減少2間。至於電子元件製造業務收益8,573萬元，漲11%，佔比升至4.3%，經營虧損收窄至1,378萬元。

擬商貿區開分店

該股指，本港新冠肺炎疫情於2021年5月至2022年1月份一直處於長期近乎本地清零狀態，市民生活大致復常，然而由變種病毒於今年1月底掀起的第五 波疫情，迅速地蔓延全港，政府又再大幅度收緊社交距離措施。市民生活以及全 港經濟都受到非常大之衝擊。再者，全球仍有很多國家的疫情仍然嚴重，全球供應鏈、食品及用品工業生產以及航運業都受到重大衝擊，大大增加零售商缺貨及成本大幅飆升之風險。預料零售業務將面對更多未知之挑戰，759阿信屋未來將著力於在商貿區尋找更多合適分店舖位，調整商品組合重新聚焦零食、休閑食品以迎接後疫情時代的到來。