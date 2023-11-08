企業放榜｜Adidas上季少賺25% Samba等鞋款受捧

Adidas指，截至今年9月底第三季純利2.59億歐元(約21.6億港元)，按年減25.4%，營業額下滑6.4%，至59.99億歐元，毛利少6.1%，至29.55億歐元，經營溢利挫27.5%，至4.1億歐元。至於首9個月賺3億歐元，瀉72.9%，營業額跌4%，至166.1億歐元，毛利少6.6%，至80.3億歐元，經營溢利瀉53.6%，至6.46億歐元。

預期錄 1 億歐元經營虧損

另外，預期今年營業額錄低單位數字減幅，及錄1億歐元經營虧損，當中包括3億歐元來自與歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人Ye(Kanye West)的庫存撥備，以及2億歐元業務策略重整的成本支出，之前預期今年經營虧損為7億歐元。

至於上季北美地區銷售減9%，至14.9億歐元，大中華區則升6%，至8.7億歐元，EMEA市場揚2%，至23.96億歐元。