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財經
2023-11-08 18:57:24

企業放榜｜Adidas上季少賺25% Samba等鞋款受捧

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企業放榜｜Adidas上季少賺25% Samba等鞋款受捧

Adidas上季受Samba、Gazelle及Spezial鞋款，以及Campus，推動生活潮流(Lifestyle)業務增長。(路透社)

Adidas指，截至今年9月底第三季純利2.59億歐元(21.6億港元)，按年減25.4%，營業額下滑6.4%，至59.99億歐元，毛利少6.1%，至29.55億歐元，經營溢利挫27.5%，至4.1億歐元。至於首9個月賺3億歐元，瀉72.9%，營業額跌4%，至166.1億歐元，毛利少6.6%，至80.3億歐元，經營溢利瀉53.6%，至6.46億歐元。

該股指，上季主要庫存見改善，按年減23%，毛利率升0.2個百分點，至49.3%。行政總裁Bjørn Gulden表示，上季業績表現好過預期，其中Samba GazelleSpezial鞋款，以及Campus，推動生活潮流(Lifestyle)業務增長，並已增加供應應付，惟仍未能滿足當前需求量。旗下品牌及產品在各地市場需求均見增加。

企業放榜｜Adidas上季少賺25% Samba等鞋款受捧

Adidas與歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人Ye(Kanye West)早前「分手」，因此錄庫存撥備。(路透社)

預期錄1億歐元經營虧損

另外，預期今年營業額錄低單位數字減幅，及錄1億歐元經營虧損，當中包括3億歐元來自與歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人Ye(Kanye West)的庫存撥備，以及2億歐元業務策略重整的成本支出，之前預期今年經營虧損為7億歐元。

至於上季北美地區銷售減9%，至14.9億歐元，大中華區則升6%，至8.7億歐元，EMEA市場揚2%，至23.96億歐元。

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