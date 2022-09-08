企業放榜｜B站第二季虧損擴大至20億人民幣

嗶哩嗶哩(9626，B站)公布截至今年6月底止第二季虧損擴大至20.07億元(人民幣，下同)(約22.9億港元)，去年同期虧損11.21億元，經調整淨虧損19.68億元，去年同期虧損為13.25億元。

期內營業額49.09億元，按年多9.2%，其中移動遊戲營業額10.46億元，跌15.2%；增值服務淨營業額21億元，多28.6%；廣告收入11.58億元，揚10.4%。月均活躍用戶達約3.06億創新高，按年增加29%；日均活躍用戶達8,350萬，漲33%；平均每月付費用戶達2,750萬，多32%。

冀控制成本並縮窄淨虧損

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，在第二季宏觀環境和新冠肺炎疫情封鎖帶來的巨大挑戰下，期內能夠繼續保持高質量用戶增長，並有效控制開支，相信疫情最嚴重的影響已經過去，做好在下半年重拾增長勢頭，並提高利潤率的充分準備。他期望宏觀環境的改善可以助力業務進一步發展，同時將繼續控制成本並縮窄淨虧損。

首席財務官樊欣稱，在港交所(388)主板轉換為主要上市的申請，預計將於今年10月3日生效，相信兩地上市將進一步擴大投資者基礎，並為該公司在資本市場提供更多的靈活性。

擬斥最多 5 億美元回購美國存託股

該股指，未來24個月擬斥最多5億美元回購美國存託股，上季已按計劃回購120萬股，涉約2360萬美元，截至6月底共回購2,600萬股，涉5,360萬美元。

B站今日收市報181.8港元，升3.1%或5.5港元，成交約3.1億港元。