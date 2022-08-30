企業放榜｜HKTVmall母企半年賺1.3億 多33%

HKTVmall母企香港科技探索(1137)公布6月底止半年純利1.28億元，按年多33.4%，連續3個中期業績錄溢利，經調整後的EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)錄1.96億元，增35.5%，營業額19.22億元，升26.6%，當中特許銷售收入及其他服務收入6.42億元，漲33%；多媒體廣告收入及節目版權6,480萬元，漲34.7%；科技業務收入535.7萬元，每股盈利0.14元，中期息維持8仙。

訂單總品交易額 42 億元

電子商貿業務方面，HKTVmall上半年訂單總品交易額41.86億元，多37.7%，經調整後的EBITDA錄2.22億元，升六成，佔已完成訂單總商品交易額比率5.4%，增0.8個百分點。另外，期內日均訂單4.64萬張，升27.1%，並在2月錄新高，日均訂單量5.93萬張；上半年HKTVmall獨立客戶110.7萬戶，升23.5%。

集團指，雖然新冠肺炎疫情高峰期的訂單交易額由8.54億元，回落至7月的6.31億元，但仍較去年7月多逾10%，顯示網購受疫情刺激快速增長，而即使疫情退卻，網購營業額仍錄得按年增長，管理層仍然對今年訂單總商品交易額達80億元的目標具信心。

冀佔港零售市場 4% 至 5%

另外，香港去年零售業總銷貨價值超過3,500億元，HKTVmall的訂單總商品交易額佔少於2%，集團期望未來數年可提升至4%至5%；同時宣布將暫停投放資源於一些非核心計劃，例如簡易版應用程式和數據共享庫，只會維持目前的服務水平，並更集中資源協助有決心及有誠信的商戶及品牌，發展及增進其網上業務，未來18至24個月將集中發展兩個大型項目：第一個項目是擴建兩個第三方物流中心，全力發展第三方物流服務，目標是覆蓋現有HKTVmall商戶最暢銷產品的85%；第二個項目是協助商戶建立其獨立網店的方案服務。

英國自動化零售商店延遲推

另一方面，由於英國不同的技術規管審批及租賃安排時間較預期長，自動化零售商店及系統的推出將會延遲，集團指依然有信心首間自動化零售商店及系統將於本年內於英國推出。現時，有關團隊開始研究及發掘於明年在其他歐洲國家開設自動化零售商店及系統的可行性。