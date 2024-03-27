企業放榜｜HKTVmall母企去年僅賺4532萬 大縮八成

HKTVmall母企香港科技探索(1137)公布去年底止全年賺4,532.1萬元，按年大減78.6%；調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利1.227億元，挫61.2%；營業額38.12億元，少0.4%；毛利5.76億元，少10.8%，毛利率23.6%，跌2.6個百分點；每股盈利0.05元；維持不派末期息，以保留流動資金用於未來資本性開支計劃，新創投資計劃及股份回購計劃。

香港科技探索今日收報1.71元，失0.05元或2.8%。

月活躍應用程式用戶增一成

集團去年訂單總商品交易額(GMV)84.24億元，多1.8%；去年底有150.7萬名獨立客戶，增7.4%，每月活躍應用程式用戶顯著增加10.5%，至約168萬名。去年底止現金及流動資金淨額狀況為9.354億元，少10.9%，主要由於年內有11.06億元用作股份購回所致。