企業放榜｜HKTVmall母企去年僅賺4532萬 大縮八成

HKTVmall母企香港科技探索(1137)公布去年底止全年賺4,532.1萬元，按年大減78.6%；調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利1.227億元，挫61.2%；營業額38.12億元，少0.4%；毛利5.76億元，少10.8%，毛利率23.6%，跌2.6個百分點；每股盈利0.05元；維持不派末期息，以保留流動資金用於未來資本性開支計劃，新創投資計劃及股份回購計劃。
香港科技探索今日收報1.71元，失0.05元或2.8%。
月活躍應用程式用戶增一成
集團去年訂單總商品交易額(GMV)84.24億元，多1.8%；去年底有150.7萬名獨立客戶，增7.4%，每月活躍應用程式用戶顯著增加10.5%，至約168萬名。去年底止現金及流動資金淨額狀況為9.354億元，少10.9%，主要由於年內有11.06億元用作股份購回所致。
對於今年業務目標，集團預期全年訂單總商品交易額87億至91億元，即再增5%至一成；計及多媒體廣告收入前的混合毛利率及佣金率22%至22.5%，去年為22.2%；經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利佔已完成訂單總商品交易額2.6%至3%，去年為3.1%。
2026年120億GMV目標或需延遲
集團指，要達致2026年取得120億元整體訂單總商品交易額(GMV)的目標並不容易，為了實現此目標，將大幅增加廣告開支和市場推廣成本，但預期訂單總商品交易額的增加速度亦會較往年有所放緩。因此，2026年的目標有可能需要延遲。
未來數年，香港科技探索將加快「街市即日餸」服務的部署和投資，雖然目前此項服務仍處於虧損狀態，未來一兩年的虧損可能會持續擴大，但這種情況與HKTVmall開業初期相類似，集團稱必須先將生意量做大，才能夠將每一單生意的成本降低，轉虧為盈。