企業放榜｜HKTVmall母企經調整盈利挫五成

經營HKTVmall的香港科技探索去年純利減少91.9%，至1,478萬元。(資料圖片)

經營HKTVmall的香港科技探索(1137)公布去年底止全年純利減少91.9%，至1,478萬元，經調整息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)1.13億元，仍大減52.3%，收入31.3億元，增8.8%，當中多媒體廣告收入多近2.9倍，至9,050萬元，整體毛利率及混合佣金率23.7%，少0.9個百分點，每股盈利0.02元，維持不派息。

香港科技探索早前對經調整EBITDA的指引下限為2.98億元，即最終較目標低62%。集團指，業績按年大減主要受累應對零售市場的激烈競爭，當中推出350元及500元電子禮券計劃，產生的優惠券開支8,660萬元；另外2020年度收到一次性非經常性政府補貼約7,090萬元，而去年並無收到類似補貼。

去年HKTVmall訂單總商品交易額增10.4%，至65.73億元；平均每日訂單量多14%，至4.14萬張；平均訂單值約462元，少8.3%。另外於HKTVmall購物的獨立客戶數量增加16.3%，至128.7萬名。

今年目標總訂單交易額漲兩至三成

集團更新今年目標，惟須視乎地緣政治及經濟環境的發展及新冠肺炎疫情影響。當中訂單總商品交易額80億至85億元，即按年增長21.7%至29.4%；總毛利率及混合佣金率為23.4%；多媒體廣告收入1.2億元，即多32.6%。