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財經
2022-06-27 17:50:26

企業放榜｜L’Occitane全年賺20億創新高 增派息近八成

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企業放榜｜L’Occitane全年賺20億創新高 增派息近八成

歐舒丹截至今年3月底止全年純利2.41億歐元創新高，按年漲60%。(資料圖片)

歐舒丹(973)指，截至今年3月底止全年純利2.42億歐元(20億港元)創新高，按年漲60%，主要來自核心品牌L’Occitane en Provence營運表現強勁，期內經營溢利升46%，至2.69億歐元，以及其他品牌尤其ELEMIS的發展，該品牌經營溢利5,151萬歐元，揚26%

期內營業額17.8億歐元，揚15.8%，毛利多14.6%，至14.6億歐元，毛利率82.2%，微跌0.4個百分點，經營溢利飆43.3%，至3.1億歐元。另外，末期息每股派0.06585歐元，升78.6%，派息率由35%，上調至40%

各地區方面，內地期內銷售淨額3.27億歐元，增24%，佔整體比重最大，涉18.4%，其次是美國佔14.1%，銷售淨額2.5億歐元，升4%；香港涉1.18億歐元，漲25.7%，佔比為6.7%

今財年銷售額料破20億歐元

至於今個財政年度第一季，內地主要城市的封鎖措施已對線下渠道以及由於倉 庫關閉而導致的部分線上業務產生不利影響，隨著各國重新開放，及其他地區亦出現良好反彈，今個財年突破10億歐元銷售額大關後，儘管目前內地市場面臨阻力以及退出俄羅斯市場，仍預期今個財年突破20億歐元銷售額大關，同 時保持健康的盈利能力。

企業放榜｜L’Occitane全年賺20億創新高 增派息近八成

歐舒丹預期今個財年突破20億歐元銷售額大關。圖為副主席兼行政總裁Andre Hoffmann。

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