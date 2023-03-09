企業放榜｜Prada去年賺39億 派息0.11歐元

Prada(1913)指，去年純利4.65億歐元(約38.5億港元)，按年漲58%，銷售淨額揚24.4%，至41.2億歐元，毛利33億歐元，漲三成，毛利率78.8%，多3.1個百分點，因平均價格上升、生產費用承擔增加、及分銷渠道的銷售組合優化，故經營業績有所改善。另該股指擬每股派息0.11歐元。

內地疫情防控影響 亞太區銷售額收縮 1.7%

期內所有地區(除亞太區外)均錄得雙位數增長，以按固定匯率計，歐洲升63.4%、日本漲30.5%、中東升23%，以及美洲多22.1%；受內地新冠疫情相關限制所影響，亞太區同比收縮1.7%，但於去年下半年恢復增長。

隨著開設17家門店及關閉40家門店，包括因進行重組程序而關閉的24家Church’s門店，於去年12月底共有612家門店。直接電子商務銷售佔零售銷售總額約7%，與2021年年度數據一致。於12個月期間，零售銷售淨額佔收益淨額約89%。

該股指，今年矢志繼續實現穩健且高於市場的增長軌跡，大力投資於品牌格 調、門店網絡改造以及工業和技術基礎設施。然而，宏觀經濟及地緣政治環境仍不明朗。除其他因素外，內地市場對其宏偉目標將發揮重要作用，儘管自年初以來的發展態勢令人欣喜，但前景演變難以預料。因此，將保持審慎，並在成本及資本分配方面保持嚴謹態度。