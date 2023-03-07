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財經
2023-03-07 21:04:41

企業放榜｜SEA上季轉賺33億 勝預期

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企業放榜｜SEA上季轉賺33億 勝預期

SEA去年第四季轉虧為盈，期內賺4.22億美元，021年度則蝕6.16億美元。圖為其網站。

有東南亞「小騰訊」之稱的SEA公布截至去年12月底止第四季轉虧為盈，期內賺4.22億美元(32.9億港元)2021年度則蝕6.16億美元，勝預期。營業額升7.1%，至34.5億美元，毛利飆29.5%，至16.97億美元。經調整EBITDA4.95億美元，2021年度為虧損4.9億美元。

該股又指，上季電子商貿收入21億美元，增31.8%，經調整EBITDA1.96億美元，之前為虧損8.77億美元；數碼娛樂收入多6.3%，至9.4億美元，經調整EBITDA2.58億美元，減逾一成，活躍用戶約4.85億，按季升14.5%，付費用戶4,360萬戶。期內信貸虧損撥備大幅增至1.75億美元，研發支出則減至2.44億美元。

全年虧損收窄至16.5億美元

至於去年全年虧損收窄至16.5億美元，2021年度蝕20.43億美元，營業額多25.1%，至124.5億美元，毛利漲33.1%，至51.85億美元。

主席兼行政總裁李小冬指，去年底以來，重點投放在效率和盈利能力，令上季終錄盈利，未來將關注可持續增長。鑑於近期宏觀不確定性和最近發展勢頭，將密切關注市場環境進展，將繼續調整步伐並相應地微調營運，儘管業績短期或出現波動，但長期增長潛力仍充滿信心。

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