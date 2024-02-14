企業放榜｜SONY第三季多賺13% 調高全年盈利預測

SONY指，截至去年12月底第三季純利3,639億日圓(約189億港元)，按年升13.2%，營業額3.74萬億日圓，增22%，主要受金融服務、遊戲及網絡服務等業務帶動。而期內經營溢利揚一成，至4,633億日圓，經調整EBITDA增14%，至6,050億日圓。
第三季共售出820萬部PlayStation 5
另該股指第三季共售出820萬部PlayStation 5，按年多15.5%，預期全年售出2,500萬部，首3季則售出1,640萬部。此外，又計劃分拆金融服務部門上市。該股現報14,660日圓，跌0.5%。
至於首3季純利6,319億日圓，跌9.1%，營業額9.53萬億日圓，升20%，經調整EBITDA減5%，至1.4萬億日圓。遊戲及網絡服務收入跌27%，至3.17萬億日圓，經營溢利少12.7%，至1,842億日圓，音樂部門收入漲15%，至1.19萬億日圓，經營溢利升13.7%，至2,305億日圓。娛樂、科技及服務收入1.92萬億日圓，少3%，經營溢利1,938億日圓，挫8.8%。
全年經營溢利預測調高至1.18萬億日圓
另外，該股調整2023年度全年業績預測，其中營業額由12.4萬億日圓，減至12.3萬億日圓；經營溢利由1.17萬億日圓，調高至1.18萬億日圓；純利預測由8,800億日圓，調高至9,200億日圓。各業務經營溢利預測大致持不變，其中遊戲及網絡服務為2,700億日圓；音樂為2,950億日圓；影像為1,150億日圓等。但調高金融服務經營溢利由1,550億日圓，上調至1750億日圓。