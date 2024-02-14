企業放榜｜SONY第三季多賺13% 調高全年盈利預測

SONY第三季經營溢利揚一成，至4,633億日圓，經調整EBITDA增14%，至6,050億日圓。(資料圖片)

SONY指，截至去年12月底第三季純利3,639億日圓(約189億港元)，按年升13.2%，營業額3.74萬億日圓，增22%，主要受金融服務、遊戲及網絡服務等業務帶動。而期內經營溢利揚一成，至4,633億日圓，經調整EBITDA增14%，至6,050億日圓。

第三季共售出 820 萬部 PlayStation 5

另該股指第三季共售出820萬部PlayStation 5，按年多15.5%，預期全年售出2,500萬部，首3季則售出1,640萬部。此外，又計劃分拆金融服務部門上市。該股現報14,660日圓，跌0.5%。