企業放榜｜TVB連續四年見紅 電視廣告收入升16%

TVB去年虧損擴大至6.46億元，不派發末期息。(資料圖片)

早前已發盈利預警的電視廣播(511，TVB)，去年虧損擴大至6.46億元，2020年度蝕2.8億元，連續第四年虧損。營業額28.99億元，升6.4%，其中香港電視廣播收入12.2億元，升13.3%，當中包括10.24億元廣播分部廣告收入，升16%；電子商貿業務飆7.1倍，至2.3億元，主要受惠收購電商業務士多集團，內地及國際業務收入則分別減一成及12%。持續不派發末期息。

期內經調整EBITDA由7,400萬元，至蝕3.1億元，因受成本增加14%及並無政府補貼。稅前虧損由3.4億元，增至7.5億元。

廣告銷售放緩 料下季恢復

該股預期，今年受第五波新冠肺炎疫情爆發，短期本港市場前景再度蒙上陰霾，將繼續執行三大主要領域長期策略，包括傳統電視及新數碼媒體的各個頻道分銷優質內容；透過內容及電子商貿增加直接觸達觀眾及消費者的接觸點；及進一步於內地善用本身品牌、內容及藝人。然而，疫情令今年2月及3月廣告銷售增長明顯放緩，倘措施放寬，料第二季有望恢復。

電商業務上月商品交易額9,400萬元，由於第五波疫情為網上平台帶來人流，故每月商品交易總值再創新高。

該股今日逆市跌0.6%或0.03元，報4.62元，成交111萬元，市值約20億元。