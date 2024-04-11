企業放榜｜UNIQLO母企迅銷上半年多賺28% 上調全年盈利預測

融資收入及成本項下錄得淨增423億日圓。這主要來自於利息淨收入257億日圓，以及以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌淨收益165億日圓。

該股指，錄得收益增長及溢利大幅增長，期內UNIQLO事業分部於北美、歐洲、東南亞各地區業務，以及GU事業分部均錄得經營溢利大幅增長，帶動整體業績擴大，錄得歷史最高業績表現。毛利率較上年度同期改善2.4個百分點，錄得52.9%。

另外，該股將截至今年8月底全年純利預測上調100億日圓，至3,200億日圓，全年度每股股息為350日圓，包括中期息175日圓，營業額預測則下調200億日圓，至3.03萬億日圓，經營溢利預期維持4,500億日圓不變。

在日本UNIQLO上半年度累計收益總額為4,851億日圓，按年降2，經營溢利772億日圓，增14.7%，同店銷售淨額跌3.4%。其原因一方面是秋冬季初9月及10月，以及例年銷售旺季的12月氣溫較往年為高，冬裝需求不高；另一方面則是未能全面構建適合暖冬的商品組合及適時發佈資訊所致。毛利率則因得益於成本率改善，同比大幅改善 3.6個百分點。上年度追加生產時使用的日圓兌美元即期匯率急劇下跌，造成成本率惡化；今年透過提升訂單精度並減少追加生產總量，受即期匯率影響有所減少，因而大幅改善成本率。

香港地區錄得收益及溢利雙雙增長

在海外UNIQLO期內收益總額為8,839億日圓，漲17%，經營溢利總額1,509億日圓，多23%，尤其北美及歐洲業務表現亮眼，內地雖錄得收益增長及溢利小幅下降，但若剔除 年度業績獎金計入周期變更影響，則錄得收益小幅增長。內地市場第一季度單季期間因冬裝商品銷情強勁，同店銷售淨額增長約20%，推動上半年度錄得收益增長。然而，第二季度單季期間，由於受暖冬及氣溫不穩定影響，未能因應實際需求推進業務，加上消費意願不高，同店銷售淨額錄得小幅下降。香港地區錄得收益及溢利雙雙增長。