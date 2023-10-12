企業放榜｜UNIQLO母企迅銷全年多賺8%創新高 來年增派息14%

經營UNIQLO等品牌的迅銷(6288)公布截至今年8月底全年業績，期內純利2962億日圓，按年升8.4%，連續3年創歷史新高，收益2.766萬億日圓，漲20.2%。至於全年度毛利增19%，至1.43萬億日圓，經營溢利飆逾28%，至3,810億日圓。末期息每股派165日圓，全年派息290日圓，按年多83日圓。
料明年度純利3100億日圓 增半成
另外，該股預期截至明年8月底全年純利為3,100億日圓，即按年升近半成，營業額料再漲10%，至3.05萬億日圓，經營溢利料多18.1%，至4,500億日圓。另外，預期今年全年派息330日圓，即增13.8%。
大中華經營溢利漲25% 回復至成長軌道
該股指，受惠海外UNIQLO業績帶動，其收益更首度在整體業績超過一半比重，達1.43萬億日圓，漲28.5%；經營溢利佔比則達60%，期內升43.3%至2,269億日圓。其中大中華地區亦自下半年度再度回復至成長軌道，營業額為6,202億日圓，按年升15.2%，經營溢利多25%，至1,043億日圓，上半年度仍受新冠疫情影響，下半年度回升超預期，全年亦創歷史新高。
至於日本UNIQLO全年收益8,904億日圓，增9.9%，經營溢利為1,178億日圓，揚9.2%。同店銷售淨額(含網路商店)多7.6%。上半年度因HEATTECH保暖內衣系列等冬裝商品銷情強勁，大增10%，下半年度則因AIRism系列內衣、AirSense外套、打摺長褲等商品銷情持續強勁，揚4.7%。全年度網路商店銷售淨額爲1,338億日圓，同比增長2.3%，佔收益比為15%。
GU全年收益2952億日圓
另外，GU全年收益2,952億日圓，漲20%，經營溢利261億日圓，飆56.8%。該事業分部全年度銷情強勁受惠於縮減商品種類及確保大衆潮流商品庫存充足的策略。