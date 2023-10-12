企業放榜｜UNIQLO母企迅銷全年多賺8%創新高 來年增派息14%

經營UNIQLO等品牌的迅銷(6288)公布截至今年8月底全年業績，期內純利2962億日圓，按年升8.4%，連續3年創歷史新高，收益2.766萬億日圓，漲20.2%。至於全年度毛利增19%，至1.43萬億日圓，經營溢利飆逾28%，至3,810億日圓。末期息每股派165日圓，全年派息290日圓，按年多83日圓。

料明年度純利 3100 億日圓 增半成

另外，該股預期截至明年8月底全年純利為3,100億日圓，即按年升近半成，營業額料再漲10%，至3.05萬億日圓，經營溢利料多18.1%，至4,500億日圓。另外，預期今年全年派息330日圓，即增13.8%。

大中華經營溢利漲 25% 回復至成長軌道

該股指，受惠海外UNIQLO業績帶動，其收益更首度在整體業績超過一半比重，達1.43萬億日圓，漲28.5%；經營溢利佔比則達60%，期內升43.3%至2,269億日圓。其中大中華地區亦自下半年度再度回復至成長軌道，營業額為6,202億日圓，按年升15.2%，經營溢利多25%，至1,043億日圓，上半年度仍受新冠疫情影響，下半年度回升超預期，全年亦創歷史新高。