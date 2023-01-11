企業數據｜中海油冀今年淨產量增最多6% 資本開支千億人幣

中海油預期今年淨產量目標為6.5億至6.6億桶油當量，按年料升4.8%至6.4%。(資料圖片)

中海油(883)公布今年經營策略及發展計劃，預期今年淨產量目標為6.5億至6.6億桶油當量，其中內地佔七成，而較去年6.2億桶油當量，升幅介乎4.8%至6.4%。另外，預期2024年及2025年淨產量分別為6.9億至7億桶油當量，以及7.3億至7.4億油當量。

此外，預告今年資本支出預算總額為1,000億至1,100億元人民幣，較去年預期約1,000億元人民幣，最多增一成，其中勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額約18%、59%、21%和2%。

今年預計將有九個新項目投產，主要包括位於內地的渤中19-6凝析氣田Ⅰ期 開發項目和陸豐12-3油田開發項目，以及海外的巴西Mero2項目和圭亞那Payara項目等。

派息率料不低於 40%

爲確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，去年至2024 年，全年股息支付率預計將不低於40%；無論本公司的經營表現如何，全年股息絕對值預計不低於每股0.7元。未來將繼續堅持油氣增儲上產，推動科技自主創新，推進能源綠色轉型，實施提質增效升級行動，不斷提升價值創造能力，為股東帶來更大回報。

中海油今日收市報10.1元，升1.5%或0.15元，成交12.4億元。