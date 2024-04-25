企業數據｜中海油首季多賺24% 淨產量漲一成

中海油(883)首季純利397.2億元(人民幣，下同)，按年增23.7%，營業收入升14.1%，至1,114.7億元，扣除非經常性損益的淨利潤394.7億元，揚25.5%，每股盈利0.84元。
期內實現總淨產量1.8億桶油當量，同比上升9.9%。其中，內地淨產量1.23億桶油當量，增6.9%，主要來自新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量5,690萬桶油當量，漲16.9%，主要原因是圭亞那和加拿大產量增加。
上季共獲得2個新發現
上季共獲得2個新發現，並成功評價4個含油氣構造。其中內地海域成功評價渤中8-3南，開辟海上超深層油氣勘探新領域；在海外圭亞那Stabroek區塊獲得新發現Bluefin，進一步擴大了區塊東南部儲量規模。
上季油氣銷售收入達約899.8億元，升21.3%，主要原因是油氣銷量上升及實現油價上升。桶油主要成本為27.59美元，同比下降2.2%。平均實現油價為每桶78.75美元，升6.2%；平均實現氣價為每千立方英尺為7.69美元，減7.7%。
資本支出290.1億元人民幣
上季資本支出約290.1億元，多17.3%，主要原因是在建項目及調整井工作量同比有所增加，健康安全環保表現平穩。
中海油今日收報19港元，升1.5%或0.28港元，成交約11.3億港元。