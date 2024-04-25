企業數據｜中海油首季多賺24% 淨產量漲一成

中海油(883)首季純利397.2億元(人民幣，下同)，按年增23.7%，營業收入升14.1%，至1,114.7億元，扣除非經常性損益的淨利潤394.7億元，揚25.5%，每股盈利0.84元。

期內實現總淨產量1.8億桶油當量，同比上升9.9%。其中，內地淨產量1.23億桶油當量，增6.9%，主要來自新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量5,690萬桶油當量，漲16.9%，主要原因是圭亞那和加拿大產量增加。

上季共獲得2個新發現

上季共獲得2個新發現，並成功評價4個含油氣構造。其中內地海域成功評價渤中8-3南，開辟海上超深層油氣勘探新領域；在海外圭亞那Stabroek區塊獲得新發現Bluefin，進一步擴大了區塊東南部儲量規模。