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財經
2024-05-01 18:42:48

企業數據｜內地車股4月銷量齊升 吉利增39% 蔚小理邊間最勁

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企業數據｜內地車股4月銷量齊升 吉利增39% 蔚小理邊間最勁

吉利上月汽車總銷量為15.32萬輛，按年增約39%，其中極氪品牌涉1.6萬輛。(資料圖片)

多間內地車股公布4月數據，其中吉利汽車(175)指，上月汽車總銷量為15.32萬輛，按年增約39%，其中極氪品牌涉1.6萬輛，漲99%。至於首4個月銷量共62.89萬輛，揚47%，極氪則飆1.1倍，至4.91萬輛。

吉利旗下極氪品牌上月銷量涉1.6萬輛

吉利周二收報9.53元，跌0.2%或0.02元，成交約4.1億元。4月累升3.1%。

蔚來(9866)指，4月汽車交付量為15,620輛，按年增長1.35倍，其中8,817輛為高端智能電動SUV以及6,803輛高端智能電動轎車。至於首4個月累計交付45,673輛，升21.2%。截至目前，蔚來已累計交付新車約49.53萬輛。

蔚來發布新車ET7

該股指，4月25日發布智能電動高端行政轎車2024款ET7。ET7在內外飾設計及智能座艙方面進行重大升級，旨在滿足高端行政用戶需求。ET7亦已於4月30日開始交付。

蔚來周二收報35.75元，升0.1%或0.05元，成交約4059萬元，4月累減4.5%。

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理想汽車(2015)指，上月汽車交付新車25,787輛，同比增長0.4%，首4個月累計交付739,551輛。4月發布全新理想L6是首款售價30萬元人民幣以內產品，受到非常多年輕家庭用戶歡迎，5月將開啟大批量交付。

理想五一將開放全部理想超充站

另外，理想董事長兼CEO李想說，五一小長假期間，將開放全部理想超充站，為用戶提供免費充電服務。OTA 5.2版本也將於本月開啟推送，智能駕駛AD Pro、AD Max平台能力全面進化，智能駕駛、智能泊車和主動安全等功能將更加成熟、安全。升級後車輛還將支持Siri車控，語音操作將更加方便及快捷。

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理想周二收市報104元，漲2.7%或2.7元，成交約11.9億元，4月累減14.3%。

小鵬汽車X9推售以來累涉1萬輛

至於小鵬汽車(9868)公布，上月汽車交付量為9,393輛，按年增長33%，按月則升4%；其中旗艦MPV X9品牌上月交付1,959輛，推出以來累涉約1萬輛。今年以來整體新車累計交付共31,214輛，按年升23%。

小鵬周二收報31.55元，漲2.6%或0.8元，成交約4.9億元。4月累計下滑1.7%。

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