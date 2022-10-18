企業數據｜六福上季同店銷售增40%

六福集團(590)指，截至今年9月底止第二季度整體同店銷售升40%，而首季度則跌1%，由於金價偏軟，黃金產品於本港市場銷情暢旺，加上高基數下帶動。期內港澳市場同店銷售升50%，對比上季度升幅顯著。其中黃金產品及定價首飾產品同店銷售分別漲79%及跌10%。

港澳零售收入增 30%

至於香港第二季度整體同店銷售漲70%，主要因其黃金產品同店銷售飆98%，其定價首飾產品亦錄得單位數字升幅。而澳門黃金產品同店銷售揚25%，助其於第二季度同店銷售增長達至持平表現。此外，香港及澳門期內零售收入按年計，升30%。由於金價下跌導致黃金產品需求急增，加上澳門與內地恢復免隔離通關，入境旅客上升，港澳市場本月首兩周同店銷售增長維持可觀升幅。

內地本月首兩周同店銷售錄雙位數跌幅

由於內地防疫措施相對嚴格，加上高基數效應，內地自營店整體同店銷售跌4%，但較對上一季有明顯改善。黃金產品及定價首飾產品同店銷售分別升3% 及減23%。至於本月首兩周整體同店銷售有雙位數字跌幅，因鑑於新冠肺炎疫情趨於嚴重及防疫限制嚴密。

截至今年9月30日，全球共有143間「六福」自營店，內地涉75 間、44間設於香港、16間設於澳門及8間設於海外。連同2,690間內地、2間柬埔寨、2 間菲律賓及1間老撾的品牌店，各地合共設有2,838間「六福」店舖，加上 128間位於內地其他副品牌及/或產品線的店舖，全球共有2,966 間店舖。