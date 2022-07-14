企業數據｜六福上季同店銷售跌1% 香港漲四成

六福集團(590)截至今年6月底止第一季整體同店銷售按年下跌1%，跌幅較第四季度收窄7個百分點。期內香港及澳門同店銷售升2%，香港在新冠肺炎疫情見改善，以及消費券帶動下，同店銷售增長40%，加上黃金產品同店銷售飆54%，其他產品包括鑽石皆錄得雙位數字升幅。另外，澳門則受內地疫情反覆影響，4月及5月皆錄得重大跌幅，而6月則錄得明顯升幅，因此其首季同店銷售下跌43%。此外，香港及澳門季內零售收入按年跌1%。

由於金價下跌導致黃金產品需求急增，本港本月1日至7日同店銷售增長1.16倍。澳門則在抗疫措施加強下，同店銷售則降76%。

內地自營店於首季同店銷售按年下跌28%；內地電子商務業務期內銷售金額漲30%。本月1日至7日的整體同店銷售增長跌幅收窄至約11%。佔比為內地店舖總數約97%的品牌店，整季的同店銷售按年下跌15%，而其於本月1日至7日的同店銷售亦錄得輕微升幅。內地整體店舖包括自營店及品牌店在季內的零售銷售金額按年減少10%。

內地維持全年開 500 間店

截至今年6月底，六福在內地有2,772間店舖，期內淨開36間店。雖然季內店舖擴展因疫情被耽延，隨著疫情逐漸得到控制，預期增長勢頭將於未來季度可追回進度，因此仍維持全年淨增長 500間「六福」店舖及50間副品牌/產品線的店舖增長目標。至於全球共有2,845間店舖，其中香港有44間。