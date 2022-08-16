企業數據｜國泰上月乘客運載率73% 疫後新高

國泰航空(293)公布7月客貨運數據，全月載客量21.97萬人次，按年多3倍，較2019年7月新冠肺炎疫情前則跌93.3%，乘客運載率增加44.7個百分點，至 73.3%；累計首7個月載客人次升1.6倍，運力則跌6.3%。貨運方面，上月運載10.07萬公噸貨物，按年少17.2%，較疫前則減40.7%。運載率下跌10.8個百分點，至71%。累計首7月，載貨量較按年跌6.6%，運力減少28.3%。

顧客及商務總裁林紹波表示，因應港府進一步調整旅遊限制及隔離檢疫規定，集團於7月繼續增加航班運力，月內客運航班運力較6月增加24%，但仍僅為疫情前水平約12.4%，平均每天載客逾7,000人次。7月份的運載率更上升至 73.3%，為疫情爆發以來的新高。貨運方面，多個主要市場在7月貨運需求較平滯，因此大部分市場的載貨量按月回落。此外，貨運航班運力於月內因惡劣天氣令航班取消及持續的運作限制而減少，主要影響印度及美洲航線，反之歐洲航線的運力則有輕微增長。

留學生 8 月 9 月返校園 利客運

展望客運業務，林紹波指抵港旅客檢疫新安排不單有助訪港人士，亦能刺激香港居民出行旅遊，留學生於8月及9月陸續返回英、美校園，有利客運業務。然而，現行機組人員的新冠防疫限制仍然窒礙了提升航班運力的能力。至於貨運業務，集團指對冬季的貨運旺季依然審慎樂觀，但業務可受全球經濟環境影響，預計未能與去年旺季的出色相比。