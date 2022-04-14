企業數據｜國泰上月客貨量均錄雙位數增長

國泰航空(293)指，全球續受新冠肺炎疫情影響，本港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰上月因應需求疲弱而繼續大幅削減運力，今年3月載客3.06萬次，按年增65.2%，但相比新冠肺炎疫情前2019年3月水平則挫99%。首3個月載客人次按年升23.5%，但運力下跌66.1%。

貨運方面，上月運載約9.7萬公噸貨物，按年漲16.6%，但與2019年3月相比則減少47.5%。運載率跌4.9個百分點至81.5%。首3個月載貨量較去年同期下跌13.8%，運力減少49.2%。

顧客及商務總裁林紹波指，客運業務經營環境依然非常嚴峻。上內客運運力仍處於低位，相比疫情前水平不足2%。由於期內旅客不得經香港國際機場轉機、以及就9個國家實施的禁飛令，因此偏重香港離境客運需求。因上述兩項限制已於本月1日解除。解禁後首班國泰客機於3月31日由倫敦啟程，接載264 名乘客於翌日抵港。此外，上月亦需下調前往內地，尤其是上海的客運運力，以配合當地收緊防疫措施。貨運方面，長途航線運力續受現行機組人員檢疫措施所限，雖然削減長途航班，但調動機隊及機組人員運作更多亞洲區內航班，特別是需求相對強勁的東北亞及南亞地區。整體而言，貨運運力較1月份的最低位恢復逾40%，但亦只達疫情前水平的29%。

本月貨運運力續受現行運作限制影響

他又指，歡迎有關當局解除轉機限制及地區性航班熔斷機制、理順個別航班的 熔斷機制，及於本月縮短抵港旅客和機組人員的強制檢疫期。然而，現行旅遊及運作限制依然嚴格，只能輕微增加客運運力。將竭力增加航班以配合顧客對機位的需求。本月貨運運力續受現行運作限制影響，與3月相若，但積極增加長途貨運航班的運力，將有限度恢復前往歐洲的貨機航班，包括本月中重投服務的法蘭克福貨機航班。

另外，預期上海疫情會令其出口量將大幅減少。然而，隨著跨境貨車運輸的樽頸得到緩解，香港市場的空貨量需求應能逐步恢復，而由其他市場經香港出口的貨運量仍然穩健。