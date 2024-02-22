企業數據｜國泰上月客運升66% 向港府派息2.4億

國泰航空(293)公布上月客、貨運量數據，上月包括香港快運的載客量突破200萬，平均單日接載逾7萬名乘客。而單計國泰航空，上月載客171.72萬人次，按年增加66.4%；月內收入乘客千米數多56.7%；乘客運載率下跌4個百分點，至82.8%，而可用座位千米數則按年增加64.2%。

貨運方面，國泰航空於上月運載11.479萬公噸貨物，多20.7%；月內貨物收入噸千米數升11.4%；運載率下跌3.6個百分點，至58.6%；可用貨物噸千米數則多18.3%

商務出行需求恢復 前艙載客理想

顧客及商務總裁劉凱詩表示，聖誕出遊高峰後，上月休閒旅遊需求一如預期輕微回落，然而商務出行需求在聖誕假期後恢復，以內地航線表現尤為出眾，前艙載客率表現理想。由於今年農曆新年為2月上旬，臨近1月底由內地出發前往香港或經香港往世界各地的假期旅遊需求亦明顯增加。展望本月，他指農曆新年期間的客運需求穩健，當中出境需求主要集中在2月7日至12日；而入境高峰則集中在2月17日至18日。商務出遊需求於農曆新年過後亦見回升，尤其以長途航線為主。