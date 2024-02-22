熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-22 19:03:40

企業數據｜國泰上月客運升66% 向港府派息2.4億

分享：
企業數據｜國泰上月客運升66% 向港府派息2.4億

國泰航空連同香港快運上月載客量突破200萬，平均單日接載逾7萬名乘客。(資料圖片)

國泰航空(293)公布上月客、貨運量數據，上月包括香港快運的載客量突破200萬，平均單日接載逾7萬名乘客。而單計國泰航空，上月載客171.72萬人次，按年增加66.4%；月內收入乘客千米數多56.7%；乘客運載率下跌4個百分點，至82.8%，而可用座位千米數則按年增加64.2%

貨運方面，國泰航空於上月運載11.479萬公噸貨物，多20.7%；月內貨物收入噸千米數升11.4%；運載率下跌3.6個百分點，至58.6%；可用貨物噸千米數則多18.3%

商務出行需求恢復 前艙載客理想

顧客及商務總裁劉凱詩表示，聖誕出遊高峰後，上月休閒旅遊需求一如預期輕微回落，然而商務出行需求在聖誕假期後恢復，以內地航線表現尤為出眾，前艙載客率表現理想。由於今年農曆新年為2月上旬，臨近1月底由內地出發前往香港或經香港往世界各地的假期旅遊需求亦明顯增加。展望本月，他指農曆新年期間的客運需求穩健，當中出境需求主要集中在27日至12日；而入境高峰則集中在217日至18日。商務出遊需求於農曆新年過後亦見回升，尤其以長途航線為主。

另外，集團已就港府持有的優先股於214日派付最新到期的2.438億元優先股股息，迄今為止已向港府派付逾22億元優先股股息。集團於去年12月已回購50%優先股，並會視乎相關時間的市場情況及集團業務條件，於今年7月底或之前贖回所有優先股。

國泰今日收報8.14元，無升跌。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受