企業數據｜國泰上月客運飆42倍 回復疫前50%

國泰航空(293)公布3月客、貨運數據，月內乘客運載率超過90%，反映出行需求持續強勁，集團旗下兩家客運航空公司的客運航班運力在3月底已按計劃達至新冠肺炎疫情前50%水平，服務逾70個航點。

上月運載 12 萬公噸貨物 多 25%

國泰上月載客132.218萬人次，按年飆42倍，按月多19%；乘客運載率多44.8個百分點，至90.4%。今年首3個月，載客人次較去年多39倍，運力升 21.7倍。貨運方面，上月運載12.177萬公噸貨物，多25.3%，按月增17%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數飆102.5 %，運載率下跌 14.6個百分點，至66.9%。今年首3個月，載貨量升35.6%，運力增178.4%。

復活節單日載客突破 5 萬人次

顧客及商務總裁劉凱詩表示，客運在復活節假期的航班需求強勁，反映出行意慾熾熱，本月9日的單日載客量更是自疫情以來首次突破5萬，共接載53,233 人次。由現在至10月底前，集團會陸續增加往返內地的航班數量至每周約160班，覆蓋15個城市共16個機場，包括營運每天4班往返北京的航班，以及每天6班往返上海浦東機場和每周9班往返上海虹橋機場的航班。

受累節日令需求減 貨運放緩

貨運方面，她指本月清明節、復活節和齋戒月預計會令貨運需求減弱，整體需求較之前放緩，雖然仍具變數，仍會繼續靈活調整貨機運力，但隨著客運網絡不斷增長，會利用客機腹艙為客戶擴大貨運覆蓋面。