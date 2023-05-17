企業數據｜國泰首4月載客近600萬人次

國泰航空(293)公布4月客貨運數據，指年初至今的出遊意欲持續强勁，帶動國泰航空集團今年首4個月的載客人數接近600萬人次。集團上月載客138.17人次，按年增加32.83倍；乘客運載率多31.3個百分點，至86.9%。今年首4個月，載客人次增加37.07倍，運力上升21.16倍。
上月貨運增18% 運載率跌
貨運方面，上月運載10.94萬公噸貨物，多18.4%，因去年同期受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加 93.3%，運載率下跌16.6個百分點，至63.6%。首4個月，載貨量升30.8%，運力增加168.4%，而貨物收入噸千米數則上升118.1%。
4月9日單日日載客創疫情高
顧客及商務總裁劉凱詩表示，上月不少顧客利用假期出遊，而月初復活節假期的客運需求尤為強勁，4月9日單日載客人次高達53,233人，是新冠肺炎疫情以來新高。集團持續提升客運運力，增加往返歐洲、東南亞、澳洲及日本的航班班次。在商務及休閒旅遊的推動下，顧客對前艙機位需求同樣殷切。
貨運方面，她指需求受假期影響，載貨量按月下跌10%，共運載109,372噸貨物，貨運運力亦因部份航班整合而較3月減少5%。然而，由香港和內地出口至世界各地的電子商貿需求持續強勁。
將恢復約翰內斯堡及芝加哥航班
展望本月及以後，劉凱詩指將繼續致力把顧客和香港樞紐與世界重新接軌。隨夏季旅遊旺季臨近，正努力逐步增加客運航班運力，將於8月1日起恢復每周3班往返香港及約翰內斯堡的航班，再度連接香港與非洲兩地。此外，芝加哥航班服務將會於10月3日起恢復每周3班往返香港，進一步擴闊北美航線網絡至7個航點。貨運方面，雖然本月初的勞動節及黃金周假期影響短期需求，但預期情況於往後數周會有所改善，會繼續按市場需求調整貨機網絡。
國泰今日收報7.32元，跌0.05元或0.7%，成交額2,250萬元，市值471.2億元。