企業數據｜安踏上季零售額倒退 FILA達高單位數

安踏體育(2020)指，今年第二季安踏品牌產品零售金額按年錄得中單位數負增長；FILA品牌產品零售金額亦錄高單位數負增長；所有其他品牌產品零售金額錄20%至25%的正增長。累計上半年，安踏品牌則按年錄中單位數正增長；FILA品牌錄低單位數負增長；所有其他品牌產品錄30%至35%正增長。

安踏指，上半年內地新冠肺炎疫情反彈，集團遵循各地政府指引和要求，於特定區域暫停營運若干實體店舖，因此線下零售業務受客流量顯著下跌及消費意欲減弱帶來的雙重不利影響。暫停營運實體店舖集中於高線城市和購物中心，在集團的品牌矩陣中，於高線城市布局較多的高端品牌業務因而受到疫情影響較大。安踏戰略性拓展電子商貿平台以推動線上銷售，抵銷了部分實體店鋪暫停營運的影響。

預期上半年錄經營現金淨流入

此外，由於集團的DTC(直面消費者)模式(安踏品牌)和直營業務(FILA品牌及所有其他品牌)，對銷售貢獻較去年同期有所增加，零售業務相關開支也有所上升。集團實施嚴格成本控制措施，以在所有可行範圍內削減經營開支，惟於上半年可削減的經營開支不足以完全抵銷疫情對DTC模式和直營業務下銷售的影響。雖然經營環境充滿挑戰，安踏指其財務狀況維持穩健，並預期上半年錄經營現金淨流入，惟由於宏觀市場仍然具有不確定性，將繼續實施「動態管理」，務求維持健康的庫存水平以應對不斷變化的經營環境。

安踏今日收報92.3元，跌6.85元或6.9%，成交額8.9億元。