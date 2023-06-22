企業數據｜富途財富管理規模衝破400億 擁33萬客戶

富途控股指，旗下財富管理規模衝破400億元，資產規模約花半年時間增至近百億元，基金客戶人數現逾33萬，近77%基金客於平台上獲利。旗下富途大象財富月內為基金客創2.1億元收益。

現時富途基金種類覆蓋貨幣基金、債券基金、股票基金及另類資產等不同風險等級，通過科技的不斷創新，並因應市況變化全方位協助客戶進行環球資產配置，以滿足不同投資者理財需求，成功將基金產品引入到客戶日常的投資組合內。

科技基金最受歡迎

市場不確定性增加和避險情緒高漲的形勢下，一籃子能夠平衡風險的基金產品成為富途平台上新興大熱。根據平台上截止本月12日最新數據顯示，最受本港客戶歡迎的基金產品主題為科技(39.6%)、大中華(25.4%)、以及能源(7.7%)。