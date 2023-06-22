企業數據｜富途財富管理規模衝破400億 擁33萬客戶

富途控股指，旗下財富管理規模衝破400億元，資產規模約花半年時間增至近百億元，基金客戶人數現逾33萬，近77%基金客於平台上獲利。旗下富途大象財富月內為基金客創2.1億元收益。
現時富途基金種類覆蓋貨幣基金、債券基金、股票基金及另類資產等不同風險等級，通過科技的不斷創新，並因應市況變化全方位協助客戶進行環球資產配置，以滿足不同投資者理財需求，成功將基金產品引入到客戶日常的投資組合內。
科技基金最受歡迎
市場不確定性增加和避險情緒高漲的形勢下，一籃子能夠平衡風險的基金產品成為富途平台上新興大熱。根據平台上截止本月12日最新數據顯示，最受本港客戶歡迎的基金產品主題為科技(39.6%)、大中華(25.4%)、以及能源(7.7%)。
僅7個月增百億元
富途控股國際化戰略及財富管理負責人曾煜超指，富途大象財富再次邁向新里程碑，自其在2019年8月成立以來，增速愈來愈快，衝破每一個100億元資產規模需時更由首次的21個月，一直至今次僅用7個月時間，有賴於與全球知名基金公司建立起強大合作夥伴關係。此外，致力通過不斷創新、進步，由起初 上線貨幣基金到公募基金，一直到私募基金以及結構化票據，一步步突破不同的框架，為客戶帶來更多優質投資體驗，讓業務規模得以逐步壯大。深信基金業務將迎來更多里程碑，並持續開拓國際知名金融機構網絡，成為更多基金投資者的首選拍檔。