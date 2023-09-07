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財經
2023-09-07 18:24:52

企業數據｜富途財富管理AUM突破500億 續推不同種類產品

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企業數據｜富途財富管理AUM突破500億 續推不同種類產品

富途旗下富途大象財富管理規模衝破500億元，新增百億元中，另類資產佔62%，機構及高淨值客戶貢獻超過50%。(資料圖片)

富途控股指，旗下富途大象財富管理規模(AUM)衝破500億元，新增的百億元當中，另類資產佔62%，機構及高淨值客戶貢獻超過50%，印證其財富管理增長加速，並展現出均衡健康基金客戶及資產結構。

富途指，提供現金理財工具現金寶Cash Plus在加息市況中深受客戶喜愛，今年上半年已為持倉客戶帶來5.64億元增值收益。此外，另類資產產品力日趨豐富，包含了私募基金、債券和結構化票據等，多元產品力可進一步滿足高淨值客戶不同理財需求。由首次耗時19個月縮短至今次僅2月多，五個100億元的規模增長，見證著其財富產品種類豐富度不斷增強、理財客戶渠道持續擴大。

佔香港非交易所買賣投資產品交易額接近一半的結構化票據產品，亦於今年飛快發展產品之一。截至今年8月底，富途大象財富已和3家主流發行人達成合作，目前支持基金掛鈎結構、固定派息票據等7類票據，並帶來超過20億元等值認購。而截至今年二季末，其全球知名金融機構合作數量已達77家。

加強對家族辦公室理財服務

富途控股國際化戰略及財富管理負責人曾煜超指，機構及高淨值客戶對財富管理需求不斷提升，將繼續豐富產品種類，亦將加強對家族辦公室理財需求服務能力。富途今季已在新加坡市場推出TAMP(Turnkey Asset Management Platform)業務模式，為獨立財富管理機構、家族辦公室提供服務客戶所需的後台運營能力和工具，進一步提升投資顧問的展業效率，向其高淨值客戶提供一站式、線上化、多品類的財富管理服務，預計將成為富途大象財富未來新增長點。

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