企業數據｜歐舒丹上季銷售多25% 美洲近倍升

歐舒丹(L’Occitane，973)公布截至9月底止第二季度銷售淨額4.85億歐元(約37.5億港元)，按年升24.9%，固定匯率計則漲16.2%，累計半年銷售則錄約9億歐，升24.2%，固定匯率計則多16.1%。可比銷售增長則由第一季的5.1%，加快至上季6.7%，上半年則錄5.9%。

按地區表現，亞太地區於上半年按報告匯率計算增長7.8%，按固定匯率計算增長1.9%，至3.7億歐元，大部分市場均實現雙位數增長，由香港、澳洲及馬來西亞所帶動，惟區內同店銷售則跌4.3%。香港以區內旅遊零售及分銷的強勁增長以及成功的跨境線上業務實現雙位數增長。至於集團最大市場中國，佔上半年總銷售額13%。

至於美洲上半年銷售增長達84.5%，固定匯率計亦漲59.8%，至2.81億歐元；單計第二季錄1.51億歐元，大升91.5%。歐洲、中東及非洲銷售則錄2.49億歐元，多8.8%，固定匯率計亦升8.2%；第二季則錄1.36億歐元，漲6.3%。

集團又指，所有主要品牌於上半年均錄得增長，其中Sol de Janeiro、ELEMIS及L’Occitane en Provence對整體增長作重大貢獻。L’Occitane en Provence半年增長9.4%，按固定匯率計算升3.4%，受惠旅遊零售較預期更早回升，增長勢頭亦較預期強勁。儘管中國市場形勢充滿挑戰及撤出俄羅斯業務，L’Occitane en Provence於第二季度仍保持1.3%增長。撇除俄羅斯，增長為4.2%。