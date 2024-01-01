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財經
2024-01-01 17:09:36

企業數據｜理想上月新車交付首破5萬輛 明年3月推新車MEGA

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企業數據｜理想上月新車交付首破5萬輛 明年3月推新車MEGA

理想2023年全年共交付376,030輛，全年實現37.6萬輛新車交付，是內地新勢力車企有史以來第一次邁過30萬輛年交付關。圖為理想MEGA。(網上圖片)

理想汽車(2015)公布，去年12月交付新車50,353輛，同比增長137.1%，成功達成月交付5萬輛目標。去年第四季共交付131,805輛，按年漲184.6%。至於2023年全年共交付376,030輛，同比飆升182.2%。截至去年12月31日，理想汽車累計交付量超過60萬輛，是交付量最高的內地新勢力車企。

至於上月成功實現月交付5萬輛目標，全年實現37.6萬輛新車交付，這是內地新勢力車企有史以來第一次邁過30萬輛年交付大關。從6月開始，理想汽車的SUV銷量超越BBA，成為內地市場SUV銷量最高豪華汽車品牌。超過60萬用戶支援和認可，持續推動理想汽車在產品、平台和系統等領域深入研發。

另外，理想L系列自交付以來，完成20次以上OTA升級，特別是上月正式推送的OTA 5.0，新增145項功能，優化100項體驗，實現智慧駕駛和智慧空間的全面進化。

李想：明年交付量冀達80萬

理想汽車董事長兼CEO李想說展望2024年，將繼續挑戰成長的極限，致力於成為內地市場豪華品牌銷量第一。李想另在微博指，「2023年目標全部達成：376,000、50,000、20,000、300。2024年挑戰更高的目標：800,000、100,000、30,000、2,000。創造移動的家，創造幸福的家」。

MEGA Max預售價約60萬人幣

該股又預期在明年3月1日正式發布電動7人新車MEGA。理想MEGA Max預計售價60萬元人民幣以內，正式售價將在發布會上公布。理想MEGA展車和試駕車將在發布會陸續到達各城市理想汽車零售中心，將優先邀請預訂用戶到零售中心體驗。

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截至去年12月31日，理想汽車在全國已有467家零售中心，覆蓋140個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心360家，覆蓋209個城市。

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