企業數據｜禁飛令解除 國泰上月載客人次增八成

國泰航空(293)公布上月載客4.08萬人次，按年多82.2%，按月亦多33%，較2019年4月新冠肺炎疫情前跌98.7%；乘客運載率增加31.5個百分點，至55.6%。累計首4個月，載客人次多37.8%，但運力下跌60.1%，而收入乘客千米數則上升15.8%。

貨運方面，上月運載9.24萬公噸貨物，按年多26.3%，較疫前則減43.6%；運載率下跌2.7個百分點，至80.2%。累計首4個月，載貨量較去年同期下跌 5.4%，運力減少42%，而貨物收入噸千米數則瀉43.3%。

顧客及商務總裁林紹波表示，隨政府於上月1日解除客機航班從9個國家抵港的禁令，以及抵港旅客的檢疫期由14天減至7天，市民從外地(尤其英國)回港的需求增加，令上月客運改善。他指，因應強勁需求，集團將客運航班的運力較3月增約25%，然而上月的客運運力較疫情前水平僅約2%。

貨運方面，集團上月繼續恢復航班運力，除增加亞洲區內航班的班次外，並恢復前往法蘭克福的貨機服務，為去年12月底以來，首班前往歐洲的貨機航班，但目前貨運運力是疫情前水平的29%。

目標未來數月每月消耗少於 5 億

國泰的目標，是將營運現金消耗於未來數月減至每月少於5億元。集團計劃下月初起的航班安排包括每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班，並將恢復或增加往來美國、澳洲、新西蘭及印度等多個重要市場的航班；同時下月亦會復飛歐洲及美洲的長途貨機航點，亦會恢復貨機航班往來阿聯酋、沙地阿拉伯及柬埔寨。雖然上海和內地其他地區防疫措施續影響整體市場需求，將靈活調整網路，盡力滿足需求。