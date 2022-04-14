企業數據｜莎莎上季營業額升1.9% 升幅收窄

莎莎指，本港因疫情關係，人流因社交距離措施而大幅減少，故上季零售銷售按年增長由第三季的14.3%放緩至9.4%。(資料圖片)

莎莎國際(178)指，截至今年3月底第四季度營業額8.34億元，按年多1.9%，升幅較第三季度收窄2.8個百分點。若與新冠肺炎疫情前的2018/19年度同期，則挫58.2%，按季亦跌53.7%。其中香港及澳門涉5.1億元，減4.7%，內地亦下滑6.5%，至8,250萬元；馬來西亞揚11.5%，至6,460萬元。至於期內線上業務收入漲27.2%，至1.78億元。

港同店銷售升22.6%

另外，香港及澳門期內同店銷售升3%，每宗交平均金額揚1.4%，交易宗數則減4.5%。由於疫情關係，本港多間分店短暫停業，店舖營業日數損失共約480日(佔第四季總數約7%)，人流亦因社交距離措施而大幅減少，故期內零售銷售按年增長由第三季的14.3%放緩至9.4%。另外，本港亦按業務需求理順店舖網絡，以縮減多餘的店舖和成本，加上低基數效應，第四季度同店銷售按年升22.6%。

內地方面，亦因疫情關係部分店舖須暫停營業，加上消費氣氛放緩，期內同店銷售按年跌 23.1%，零售銷售則按年跌 6.5%。鑑於銷售表現遜於預期，期內並無開設任何新店，專注提升現有店舖和線上業務的營運表現為目標。

續關閉虧損而租金過高店舖

該股又指，相信第五波疫情最壞時間已經過去，社交距離措施亦將大有機會逐步放寬，本港推出的消費券和「保就業」資助，預計有利市道復甦和就業市場回穩，惟疫情及環球政局的不穩定性仍然構成不明朗因素。未來數月，將推出宣傳優惠以利用消費券刺激銷售，積極擴大產品組合類別吸納新客源。未來一年計劃關閉虧損而租金過高店舖，進一步整合線上線下(OMO)營運，積極發揮實體店網絡與線上平台的互補優勢。