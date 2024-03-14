企業數據｜華為去年銷售額逾7000億人幣 按年增逾9%

華為今明兩日舉行「2024年合作夥伴大會」，華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤在主題演講中表示，去年華為整體經營穩健，全球銷售收入超過7,000億元人民幣，實現超過9%增長。其中華為中國區的企業業務收入取得超過25%增長，繼續保持研發強力投入，去年華為研發投入總額排全球前五。 汪濤續指，當下正在加速數位化轉型升級，並引述報告稱，到2027年內地ICT市場總支出將達到6,888億美元(約5.37萬億港元)。而今年將大會主題升級為因聚而生，數智有為，希望與夥伴們共同探討如何通過強化夥伴體系，説明我們共同的客戶抓住數位化轉型的大機遇，加速邁向智慧世界。

研發投入佔其收入超過 20% 名居全球前五 汪濤表示，華為始終保持對研發的強力投入，通過技術創新來構築產品和解決方案的競爭力。2021年至2023年，這3年研發投入佔其收入超過20%，去年研發投入總額排名居全球前五。僅靠華為自身努力是不夠的，合作夥伴已超過4萬家，同比增長超過15%，正是廣大合作夥伴的支持與信任，構築了我們企業業務持續發展的牢固基石。 未來5年，希望內地企業業務能實現每年超過30%快速增長。期待著與千行萬業夥伴們的互相扶持，彼此成就，共同擁抱行業數位化轉型的星辰大海，一起來實現政企業務快速增長。