企業數據｜3電動車企5月交付齊升 理想飆1.6倍最勁

3間電動車企公布5月數據齊錄增長。其中理想汽車(2015)指，上月交付11,496輛理想ONE，按年增長165.9%。自交付以來，理想 ONE累計交付量已達逾17.14輛。聯合創始人兼總裁沈亞楠說，其位於長三角地區的零部件供應商雖然逐漸開始恢復部分生產，但依舊存在零部件供應緊張情況。目前理想汽車常州工廠生產仍沒有完全恢復正常，從而導致部分用戶的新車交付延期。他續指，正與供應商企業一起，在滿足新冠肺炎疫情防控要求下積極恢復產能，縮短預訂理想ONE用戶提車等待周期。

理想今日收市報101元，漲1.2%，成交額逾5.8億元。

小鵬首 5 個月累計交付逾 5.3 萬輛

另外，小鵬汽車(9868)指，上月交付10,125輛智能電動車，同比增長78%，其中包括4,224輛P7智能轎跑，3,686輛P5智能家轎，以及2,215輛G3i緊湊型智能SUV系列。首5個月累計交付到53,688輛，同比增長122%。

小鵬指，隨著供應鏈和內地關鍵製造區域開始逐步復工復產，在5月中旬恢復肇慶工廠雙班生產，以加速交付積纍的大量在手訂單。將在產品升級方面持續發力，近期將再通過OTA升級推出行業首個應用攝像頭及激光雷達感知能力的自適應巡航及車道居中輔助功能(即ACC-L及LCC-L)。另外，該股指，截至今年4月底，已在內地運營自營充電站954座，包括774座超充站及180座目的地充電站。

小鵬收市報92.95元，揚0.6%，成交約2.6億元。

蔚來上月交付僅升導半成

至於蔚來(9866)指，上月交付7,024輛汽車，按年僅增4.7%，年初至今交付37,866輛，同比增長11.8%。該股又指，其汽車生產已從內地部分地區新冠肺炎疫情影響中逐步恢復，但車輛交付仍在一定程度上受到相關防疫措施限制。近期疫情形勢的支持性進展和強勁的訂單流入，計劃通過與供應鏈夥伴緊密合作，將產能進一步提升至更高水平，並自6月起加快恢復車輛交付。

蔚來今日收市升2.4%，報139.2元，成交約7,620萬元。