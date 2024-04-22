企業數據｜FedEx調查顯示東南亞國家發展潛力大

FedEx Corp.旗下FedEx Express與Forbes Insights合作發表最新研究報告，旨在探索未來3年內亞太區中小企業主要跨境成長趨勢、小型企業發展機會，以及國際貿易面臨挑戰。其中一關鍵發現，68%的受訪者認為泰國、越南和印尼等東南亞國家發展潛力最大，因經濟成長、文化相似性及不斷優化的貿易協定，提升受訪者對東協市場的樂觀態度。
是次針對亞太地區不同產業共250名包括創辦人與主管等中小型企業負責人進行訪問。調查又發現有88%受訪者稱將在未來3年內將放眼全球市場拓展客戶，亞太地區企業負責人表示，與歐洲、北美與南美市場合作夥伴、供應商及客戶商業往來愈發困難。即便在亞太地區，要真正把握跨境商機也需克服重重挑戰。相比尋找新客戶(45%)，及在全球市場中尋找合作夥伴或供應商(42%)，半數受訪者認為繁複海關要求與文件是拓展國際業務時最主要的阻礙。受訪者表示企業內部貿易專業人才有限，在應對不同市場海關法規時相當棘手。
專注於亞洲地區貿易
FedEx Express亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華((Kawal Preet)表示，數據顯示， 對亞洲中小企業而言，經濟疲軟與全球競爭是當前最迫切的商業挑戰。目前東南亞市場增長高於全球許多地區，因此中小企業專注於亞洲地區貿易是明智之舉。
Forbes Insights研究總監Ross Gagnon指，研究針對高增長地區與出口為主的中小 企業，所面臨的長期阻礙提供具價值的洞見解。而解決跨境條約與縮減數碼落差的合作，將成為中小企業實現全球發展願景的關鍵。
制定或實施數碼化最具挑戰
調查又指，提升客戶體驗是中小企業最優先考慮的業務事項(57%)。雖然小型企業一般僅將年度資訊科技預算的5%投資於數碼交易技術，它們已將數碼化技術，包括應用分析、機器學習、人工智慧、即時追蹤與可視性解決方案，以及培訓提升員工技能視為解決客戶體驗問題的重要渠道。儘管科技發展潛力顯而易見，但仍有近四分三(71%)受訪者表示，制定或實施數碼化策略是他們面臨的最大挑戰，其次是減少安全威脅(65%)以及提升現有系統的支出(64%)。