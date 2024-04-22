企業數據｜FedEx調查顯示東南亞國家發展潛力大

FedEx Express與Forbes Insights表最究報告指，半數受訪者認為繁複海關要求與文件是拓展國際業務時最主要的阻礙。

FedEx Corp.旗下FedEx Express與Forbes Insights合作發表最新研究報告，旨在探索未來3年內亞太區中小企業主要跨境成長趨勢、小型企業發展機會，以及國際貿易面臨挑戰。其中一關鍵發現，68%的受訪者認為泰國、越南和印尼等東南亞國家發展潛力最大，因經濟成長、文化相似性及不斷優化的貿易協定，提升受訪者對東協市場的樂觀態度。

是次針對亞太地區不同產業共250名包括創辦人與主管等中小型企業負責人進行訪問。調查又發現有88%受訪者稱將在未來3年內將放眼全球市場拓展客戶，亞太地區企業負責人表示，與歐洲、北美與南美市場合作夥伴、供應商及客戶商業往來愈發困難。即便在亞太地區，要真正把握跨境商機也需克服重重挑戰。相比尋找新客戶(45%)，及在全球市場中尋找合作夥伴或供應商(42%)，半數受訪者認為繁複海關要求與文件是拓展國際業務時最主要的阻礙。受訪者表示企業內部貿易專業人才有限，在應對不同市場海關法規時相當棘手。