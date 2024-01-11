企業數據｜UNIQLO母企迅銷首季多賺26% 全年盈測不變

經營「UNIQLO」及「GU」的迅銷(6288)公布，截至去年11月底第一季度純利1,078億日圓，按年增26.7%，經營溢利1,466億日圓，多25.3%，營業額升13.2%，至8,108億日圓。期內融資收入及成本項下錄得淨增157億日圓收入，主要來自於利息淨收入127億日圓，及以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌淨收益30億日圓。

另外，迅銷集團維持去年10月全年度業績預測不變，全個財政年度收益總額爲30,500億日圓，按年揚10.2%，經營溢利總額料4,500億日圓，多18.1%，純利3,100億日圓，升4.6%。本財年第一季度業績表現高於預期，去年12月雖受暖冬影響銷售減緩，預估上半年度整體業績仍可望達成原先預期目標。全年派息亦維持預測不變，全年每股股息料爲330日圓，包括中期派息165日圓及末派息165日圓。