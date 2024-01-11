企業數據｜UNIQLO母企迅銷首季多賺26% 全年盈測不變

經營「UNIQLO」及「GU」的迅銷(6288)公布，截至去年11月底第一季度純利1,078億日圓，按年增26.7%，經營溢利1,466億日圓，多25.3%，營業額升13.2%，至8,108億日圓。期內融資收入及成本項下錄得淨增157億日圓收入，主要來自於利息淨收入127億日圓，及以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌淨收益30億日圓。
另外，迅銷集團維持去年10月全年度業績預測不變，全個財政年度收益總額爲30,500億日圓，按年揚10.2%，經營溢利總額料4,500億日圓，多18.1%，純利3,100億日圓，升4.6%。本財年第一季度業績表現高於預期，去年12月雖受暖冬影響銷售減緩，預估上半年度整體業績仍可望達成原先預期目標。全年派息亦維持預測不變，全年每股股息料爲330日圓，包括中期派息165日圓及末派息165日圓。
內地市場收益及溢利齊大增
海外UNIQLO(優衣庫)分部方面，期內收益及經營溢利分別為4,413億日圓及778億日圓，同比增長23.3%及35.8%。業務包括大中華、歐洲及北美等所有地區均錄得收益及溢利雙雙大幅增長。由於暖冬保暖衣物需求低迷下，仍透過全面靈活控制訂單及經費開支，使得毛利率以及銷售、一般及行政開支佔收益比率錄得改善。其中內地市場收益及溢利齊大增。但11月氣溫下降，加上加強冬季核心商品營銷，使得銷情格外強勁。香港及台灣市場均錄得收益及溢利雙雙大幅增長。
HEATTECH保暖內衣熱銷
日本UNIQLO分部方面，期內收益爲2,444億日圓，升1.5%，經營溢利465億日圓，多18%。同店銷售淨額增0.2%。由於9月及10月氣溫較往年偏高，秋冬商品需求低迷，銷情欠佳；但11月氣溫驟降，HEATTECH保暖內衣、搖粒絨等冬季衣物以及聯名系列等熱銷，加上感謝節活動反響熱烈，錄得收益大幅增長。此外，得益於成本率改善，毛利率亦同比改善2.7個百分點。
至於GU期內收益為878億日圓，升10.7%，經營溢利為123億日圓，同比增長16.4%。