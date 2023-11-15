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財經
2023-11-15 15:27:37

企業業績｜敏華半年多賺4% 維持派息15仙

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企業業績｜敏華半年多賺4% 維持派息15仙

敏華中期股息維持15仙。(資料圖片)

敏華控股(1999)公布9月底止中期業績，期內純利11.36億元，按年多4%；總收益91.56億元，少4%；毛利34.92億元，少3.2%；經營溢利15.09億元，漲6.3%；每股盈利29.05仙；中期股息維持15仙。

分部收入方面，沙發及配套產品收入61.77億元，跌7.9%，盈利11.54億元，增半成；床具及配套產品14.91億元，升7.3%，盈利3.74億元，多15.5%

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敏華控股｜專賣店增長417

集團指，面對中國直播經濟火熱，內地市場線上銷售渠道，集團在傳統天貓、京東等電商銷售平台、及直播電商都具備較強的先發優勢。線上線下同步發力，線上加強推廣直播銷售模式，通過短視頻推廣、自有店舖直播、與頭部主播深度合作等，實現品牌影響力的加強和銷售增長。集團又指，偏重開拓下沉市場門店及新增一二線城市性價比系列，於9月底止於中國總共擁有6,888間品牌專賣店，期內實現專賣店店舖數目淨增長417間，並保持個位數關店率約7.3%於健康水準。

展望未來，集團指將在智能製造、數字化管理、品牌影響力等方面加大投入。通過生產過程自動化一體式作業，實現沙發生產工藝再次突破創新，降低人工勞動密度與生產成本，提升長期競爭力。

敏華現報5.46元，升0.24元或4.6%

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