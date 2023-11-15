企業業績｜敏華半年多賺4% 維持派息15仙

敏華控股｜專賣店增長 417 間

集團指，面對中國直播經濟火熱，內地市場線上銷售渠道，集團在傳統天貓、京東等電商銷售平台、及直播電商都具備較強的先發優勢。線上線下同步發力，線上加強推廣直播銷售模式，通過短視頻推廣、自有店舖直播、與頭部主播深度合作等，實現品牌影響力的加強和銷售增長。集團又指，偏重開拓下沉市場門店及新增一二線城市性價比系列，於9月底止於中國總共擁有6,888間品牌專賣店，期內實現專賣店店舖數目淨增長417間，並保持個位數關店率約7.3%於健康水準。