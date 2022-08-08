企業盈喜｜華置半年轉賺最多9.6億 因有投資收息9.5億

華人置業(127)發盈喜，預期今年6月底止半年收入顯著增加58%至68%，以去年同期收入7.26億元計，即達11.5億至12.2億元；而上半年溢利介乎7.8億元至9.6億元，去年同期則虧損3,700萬元。

該集團表示，收入及溢利增加來自一項非上市股本證券股息收入，期內確認來自一間持有位於香港物業發展項目(佔10%權益)的接受投資公司一筆股息收入 9.5億元，去年同期則沒有相關收入。另外，投資物業公平值變動轉虧為盈，上半年錄收益約1.04億元，去年同期則虧損1.23億元，主要來自英國投資物業公平值增加。

證券投資及財資產品轉盈為虧

華置又指，期內證券投資及財資產品業績轉盈為虧，主要包含證券投資及財資產品已變現收益、未變現虧損以及利息與股息收入，當中出售包含香港或其他地區上市股本證券、債券及結構性產品，預計帶來已變現收益淨額約 2,500萬元，去年為1.73億元；公平值變動未變現虧損淨額約2.13億元，去年為4.11億元。集團亦錄得利息與股息收入減少，當中包括通過損益以反映公平值之證券投資及財資產品之利息/股息收入約1,700萬元，去年同期為2.05億元；同時集團並沒有來自通過其他全面收益以反映公平值上市股本投資股息收入，去年同期錄1.57億元。

華置今日收報2.16元，升0.03元或1.4%。