企業盈警｜碧桂園發盈警　料去年轉虧55億至75億人幣

報告指，公司料截至2022年12月底止年度，股東應佔虧損介乎約55億至75億元（人民幣．下同），而剔除公允價值變動、滙兌淨損益等影響後的核心淨利潤料介乎約10億至30億元，而2021年則錄得股東應佔利潤約268億元及核心淨利潤約269億元。

虧損受房地產市場下行

公司續稱，錄得虧損主要是由於受房地產市場下行的影響，部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；及外滙波動造成預期滙兌淨損失所致。

公司認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質。儘管2022年行業面臨嚴峻挑戰，公司仍全力做好保交付工作，連同聯營合營等項目已累計交付近70萬套房，交付量高居行業榜首。在銷售市場疲弱的情況下，集團圍繞可動用現金的核心管理目標，保持穩健的財務水平和營運狀況，淨負債率長期保持低位。

碧桂園銷售仍保持在行業前列

碧桂園總裁兼執行董事莫斌表示，公司銷售仍保持在行業前列，融資渠道暢通。此外，公司已先後與數十家銀行簽署戰略合作協議，獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

他續指，房地產仍是中國經濟的支柱產業之一，集團定能抓住市場修復的機遇，踐行新的發展模式，繼續走高質量發展之路，並結合科技建造體系，持續提升全周期綜合競爭力，對未來發展充滿信心。