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財經
2023-12-11 04:30:25
日報

估值低殘｜憧憬明年初反彈 港股連續兩年回購逾千億

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港股

港股今年回購額已超越去年全年。(資料圖片)

港股臨近年結仍屢試今年低位，企業在低殘股價下回購手影更見頻繁。按本報初步統計，港股今年至今錄約1,340億元回購額，已超越去年全年的約1,310億元，再創歷史高，並連續兩年錄逾千億元回購。不過企業愈買港股仍愈跌，有分析認為大市反彈關鍵不在估值，而在資金回流，企業回購對價格支撐作用難明顯，惟相信年底至明年初氣氛會有改善。

港股近兩年回購增幅明顯，2014至2021年8年的每年回購額僅介乎200億元至600億元水平。市場普遍認為，近年回購暴增除了估值低殘因素，亦不排除在市況弱勢下企業投資趨向保守，資金因而轉向用作回購。

中概股出手活躍 托價作用不一

今年回購大戶繼續為騰訊控股(700)、友邦保險(1299)、滙豐控股(005)、渣打集團(2888)及長江實業集團(1113)，另外中概股亦活躍，如貝殼(2423)、百勝中國(9987)回購額分別達54億元及47億元，中通快遞(2057)擲約7.8億元買貨。

至於企業回購的「托價」作用亦未顯著，友邦今年仍挫26.4%，騰訊則跌8.5%僅稍跑贏大市，滙控則升23.6%最標青。中概股中以貝殼有5.9%升幅最佳，惟百勝及中通快遞今年均錄逾兩成跌幅。

再沽誘因不大 反彈看資金回流

iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，企業回購或因估值低殘，但低估值不代表股價必升，目前港股最大問題在於歐美資金流走，而中東資金能否填補仍為未知數。不過他認為，港股今年市盈率一度低見8.2倍，倘跌至去年低位，則低殘程度相當於金融風暴，再沽的誘因已不大，傾向相信短線在萬六關有支持，年底粉飾櫥窗憧憬下有機會出現挾倉，惟真正轉向樂觀或在明年初、市場減息預期下出現。

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