估值低殘｜憧憬明年初反彈 港股連續兩年回購逾千億

港股臨近年結仍屢試今年低位，企業在低殘股價下回購手影更見頻繁。按本報初步統計，港股今年至今錄約1,340億元回購額，已超越去年全年的約1,310億元，再創歷史高，並連續兩年錄逾千億元回購。不過企業愈買港股仍愈跌，有分析認為大市反彈關鍵不在估值，而在資金回流，企業回購對價格支撐作用難明顯，惟相信年底至明年初氣氛會有改善。

港股近兩年回購增幅明顯，2014至2021年8年的每年回購額僅介乎200億元至600億元水平。市場普遍認為，近年回購暴增除了估值低殘因素，亦不排除在市況弱勢下企業投資趨向保守，資金因而轉向用作回購。