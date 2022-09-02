估值吸引｜籲18500點入市長揸 淡友追沽 大行吼位儲貨

港股9月開局向下，連續多日在二萬關掙扎，淡友亦連續多日重手轟炸，繼周二大市沽空率錄22.9%創歷史高後，昨仍高達21.2%，已連續4個交易日高逾兩成。空軍兵臨城下之際，大和報告則認為港股已重返嚴重低估水平，倘以5年投資期計，買入並持有將可錄回報，並估計18,500點水平會有大支持。

大和指，倘以2008至09年、2015至16年及2020年低位，以及2010、2015及2017年高位勾勒出的14年長線上升軌，會發現在中概股退市及烏俄戰爭衝擊下，恒指在3月已明顯跌穿軌道，而按技術走勢分析，該行認為支持位在18,500點。

最快下季初轉勢 大和薦5股

不過該行亦估計，美元走強及中美關係緊張，仍會在今年持續，因此外資撤退及投資者情緒仍會在短線受壓，惟由於再大跌空間已有限，認為投資者可耐性等待內地經濟明顯復甦及美元回軟，並料最快可在第四季初看到。至於大和的首選股有5隻港股，有阿里巴巴(9988)、北京首都機場(694)、美團(3690)、大唐新能源(1798)及金沙中國(1928)，評級均為「買入」，並將非必需消費品行業評級由「中性」，上調至「增持」。

港股失357點 電能11連挫

大市方面，恒生指數昨挫357點或1.8%，報19,597點；恒生科技指數報4,204點，失69點或1.6%。大市成交額1,056億元。航運股弱勢，東方海外(316)全日大跌7.5%為表現最差藍籌；另外績後走高的美團見回吐，全日跌5.9%，單隻股份已拖低恒指89點。

另外，電能實業(006)全日失1.7%，跌幅不大但卻已連跌11個交易日，累計陰乾挫9.6%。

港股通則吸資，滬深合共淨買額25.6億元。科技股以騰訊控股(700)最吸資，淨買額7.73億元，惟美團及快手(1024)則分別淨沽出1.3億元及1億元。另外比亞迪(1211)及波司登(3998)分別錄淨買額4.6億元及5.1億元。