位列十一｜吞吐量連跌7年 港貨櫃碼頭首跌出全球十大

香港貨櫃碼頭歷史性跌出全球十大！按國際航運研究機構Alphaliner最新公布的全球港口吞吐量最新數據，香港貨櫃碼頭去年坐擁的第十位被杜拜取代，最新排名第十一，亦為史上首次跌出十大。按統計，本地貨櫃碼頭吞吐量去年大跌14.1%，較2019年的新冠肺炎前更累挫21.6%，並已連續7年下滑，亦標誌著香港已不再為世界繁忙港口；而對上一次本港貨櫃碼頭位列全球首位為20年前的2004年。
上海蟬聯首位 新加坡居次
按Alphaliner統計，本港去年貨櫃碼頭吞吐量為1,434.2萬個標準箱(TEU)，較杜拜的1,447.3萬個TEU少0.9%。至於新加坡吞吐量則按年漲4.6%，至3,901.3萬個TEU，位列全球第二。全球十大貨櫃碼頭中，有6個位於中國，分別蟬聯首位的上海，吞吐量4,915.8萬個TEU，多3.9%；排第三的寧波，吞吐量3,530萬個TEU，多5.8%；其餘為青島、深圳、廣州及天津，除深圳跌0.5%外，其餘吞吐量均有增長，當中青島大升16.9%，較疫情前更累飆42.8%。
至於美國表現則遜色，紐約與新澤西港口為唯一吞吐量跌幅大於香港的港口，去年下降17.7%，至780萬個TEU；另外洛杉磯與長灘亦挫約13%。
紅海危機 引發航線大執位
貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團(004)，其主席吳天海上月在業績記者會時曾表示，本港吞吐量下跌情況嚴重，並恐怕短期內見不會改善，並有機會進一步惡化。他指，巴拿馬及蘇伊士運河航道未能暢通運作，令供應鏈重新執位，加上大型船運公司半壟斷航線編排，兩大因素下香港都是輸家。事實上，近日有報道指全球三大航運聯盟早前大幅調整航線，當中東方海外(316)指其所屬的海洋聯盟取消部分航線在港停泊；而受紅海危機影響，一條泊岸香港的航線亦正暫停運作。
國際物流公司Rhenus Logistics的北美總監Stephanie Loomis亦向媒體表示，已記不起上一次託運人詢問香港是甚麼時候，並認為香港只有空運，「僅此而已」。