位列十一｜吞吐量連跌7年 港貨櫃碼頭首跌出全球十大

香港貨櫃碼頭歷史性跌出全球十大！按國際航運研究機構Alphaliner最新公布的全球港口吞吐量最新數據，香港貨櫃碼頭去年坐擁的第十位被杜拜取代，最新排名第十一，亦為史上首次跌出十大。按統計，本地貨櫃碼頭吞吐量去年大跌14.1%，較2019年的新冠肺炎前更累挫21.6%，並已連續7年下滑，亦標誌著香港已不再為世界繁忙港口；而對上一次本港貨櫃碼頭位列全球首位為20年前的2004年。

上海蟬聯首位 新加坡居次

按Alphaliner統計，本港去年貨櫃碼頭吞吐量為1,434.2萬個標準箱(TEU)，較杜拜的1,447.3萬個TEU少0.9%。至於新加坡吞吐量則按年漲4.6%，至3,901.3萬個TEU，位列全球第二。全球十大貨櫃碼頭中，有6個位於中國，分別蟬聯首位的上海，吞吐量4,915.8萬個TEU，多3.9%；排第三的寧波，吞吐量3,530萬個TEU，多5.8%；其餘為青島、深圳、廣州及天津，除深圳跌0.5%外，其餘吞吐量均有增長，當中青島大升16.9%，較疫情前更累飆42.8%。