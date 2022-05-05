低位徘徊｜美元強 人仔弱勢未改 瑞銀料破7在即

匯│價│預│測
市場憧憬美國聯儲局持續大手加息，加上快將收水，美元近期走勢凌厲，其他非美元貨幣偏弱，人民幣兌一美元於年半低位徘徊。繼美國銀行日前料最差情況下，人民幣兌一美元恐見7.2後，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤亦預期，人幣未來數月亦將進一步貶值，或突破「7算」，年底目標見6.9。
人民幣兌一美元中間價上月累跌2,695點子或4.2%，在岸價累減4.2%，離岸價昨晚上8時曾報6.6587，跌0.2%，上月亦累挫4.5%。
年底回穩見6.9
汪濤報告指，過去兩周人民幣兌一美元大幅貶值，因美元走強和日圓大幅貶值，同時經濟及出口增長疲弱、中美息差消失及資本流動轉移，亦意味著對人民幣支持減少，但他預期人幣今年底將回穩，因內地經濟增長勢頭回升，市場信心改善，人民幣兌一美元今年底料見6.9，而明年底料見6.7。
該行相信中國人民銀行希望通過人民幣匯率平衡多重目標，以避免形成單向預期，並已發出試探訊號暗示希望通過下調外匯存款準備金率來減慢貶值勢頭，料人行還有其他控制匯價手段，如進一步降準、在每日定價中重新引入逆周期因子，以及加強對資本外流的控制等。
建議分階段吸納 做定存食息
東亞銀行(023)投資產品及顧問部高級投資策略師黃燕娥指，美國聯儲局開展加息周期，中美息差呈倒掛，令資金轉投美元，加上內地受新冠肺炎疫情影響，經濟面對不確定性，她亦相信人行亦歡迎人幣升幅不要過急。
她建議投資者，可於人民幣在6.7至6.8水平分階段買入，由於疫情只是短期因素，經濟回穩，人民幣屆時將反彈，資金暫可作定期存款「食息」，現人幣1年期定存年息普遍逾2厘以上。
百勝中國料今季錄經營虧損
百勝中國(9987)今年首季純利1億美元(約7.8億港元)，按年減56.5%，營業額26.7億美元，升4.3%，經營利潤1.9億美元，挫44%，另擬派發股息每股0.12美元。並指本輪疫情和所面臨挑戰皆前所未有，因此3月份出現經營虧損，倘疫情未能於5月和6月得到顯著改善，預告第二季將錄經營虧損，因疫情令銷售額大幅下降，以及第二季銷售和利潤率較低的季節性造成同店銷售顯著下挫等。該股昨日收市報331.6元，升1%。高盛指百勝中國首季業績符預期，對其長遠增長抱正面，但短期需留意勞動節假期及4月同店銷售，以及新店等表現。予「買入」及目標價453元。
金融機構對人民幣預測
‧瑞銀─未來數月料破七，年底見6.9
‧美國銀行─美元兌人民幣今年底見6.8，甚至試7.2
‧東亞銀行(023)─建議於6.7至6.8水平分段吸納
‧星展銀行─美元兌人民幣第三季預測由6.6調高至6.85，年底料見6.8
‧華僑永亨銀行─未來兩周支持位6.5，阻力位6.7
‧渣打─美元兌人民幣在岸價今季預測調高至6.7，第三季及年底分別見6.65及6.6