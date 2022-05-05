低位徘徊｜美元強 人仔弱勢未改 瑞銀料破7在即

匯│價│預│測

市場憧憬美國聯儲局持續大手加息，加上快將收水，美元近期走勢凌厲，其他非美元貨幣偏弱，人民幣兌一美元於年半低位徘徊。繼美國銀行日前料最差情況下，人民幣兌一美元恐見7.2後，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤亦預期，人幣未來數月亦將進一步貶值，或突破「7算」，年底目標見6.9。

人民幣兌一美元中間價上月累跌2,695點子或4.2%，在岸價累減4.2%，離岸價昨晚上8時曾報6.6587，跌0.2%，上月亦累挫4.5%。

年底回穩見6.9

汪濤報告指，過去兩周人民幣兌一美元大幅貶值，因美元走強和日圓大幅貶值，同時經濟及出口增長疲弱、中美息差消失及資本流動轉移，亦意味著對人民幣支持減少，但他預期人幣今年底將回穩，因內地經濟增長勢頭回升，市場信心改善，人民幣兌一美元今年底料見6.9，而明年底料見6.7。

該行相信中國人民銀行希望通過人民幣匯率平衡多重目標，以避免形成單向預期，並已發出試探訊號暗示希望通過下調外匯存款準備金率來減慢貶值勢頭，料人行還有其他控制匯價手段，如進一步降準、在每日定價中重新引入逆周期因子，以及加強對資本外流的控制等。