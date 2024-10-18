住建部無驚喜 內房散水 港股四連挫 成交縮六日 曾失二萬關

中央10日內3場救市記者會，港股全數不買帳！繼上周二發改委及周六財政部後，住建部等部委昨早上10時召開關於內房的記者會亦被指沒有驚喜，恒生指數在記者會召開不久即見全日高位並掉頭，並滾坡式下滑至收市，一度失守二萬大關，最終收市倒跌收場，連挫4個交易日，累失1,172點，成交額亦連續6日收縮。

恒生指數昨一度升497點，惟午後一度倒跌309點，即財政部召開記者會後，大市一度高位挫806點，收市報20,079點，跌207點或1%。主板成交額1,912億元，按日再少約8%。