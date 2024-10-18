住建部無驚喜 內房散水 港股四連挫 成交縮六日 曾失二萬關

中央10日內3場救市記者會，港股全數不買帳！繼上周二發改委及周六財政部後，住建部等部委昨早上10時召開關於內房的記者會亦被指沒有驚喜，恒生指數在記者會召開不久即見全日高位並掉頭，並滾坡式下滑至收市，一度失守二萬大關，最終收市倒跌收場，連挫4個交易日，累失1,172點，成交額亦連續6日收縮。
恒生指數昨一度升497點，惟午後一度倒跌309點，即財政部召開記者會後，大市一度高位挫806點，收市報20,079點，跌207點或1%。主板成交額1,912億元，按日再少約8%。
新猷欠奉 存量房收購地方自決
住建部長倪虹昨在記者會表示，自9月底新政策公布以來，一手房睇樓量及簽約量明顯增加，二手房交易量亦持續上升，市場出現積極變化，政策效果已開始顯現。他又指，年底前將「白名單」項目信貸規模增加至4萬億元人民幣，將所有房地產合格項目都爭取納入「白名單」；另外，當局又會取消限購、限售、限價等，並降低貸款利率。不過市場普遍認為不是新措施，未有帶來驚喜。
對於存量房問題，財政部長助理宋其超指，擬以專項債收購存量商品房用作保障性住房，並由地方自主決策、自願實施，按市場運作及確保收益平衡下安排。由於當局未有提及收購數量及專項債規模等，加上中央未擬統籌，令市場對措施信心大減。
藍籌三大跌幅王 內房全上榜
周三偷步大幅炒高的內房股，昨齊齊掉頭大瀉，幾乎全蒸發周三升幅。融信中國(3301)、融創中國(1918)、富力地產(2777)、佳兆業(1638)及世茂集團(813)等次線內房，全數挫逾兩成，當中融創擬配股集資12億元，亦加速板塊亦跌勢。藍籌龍湖集團(960)、中國海外(688)及華潤置地(1109)更跌凸，分別挫13.7%、6.6%及5.8%，成表現最差三大藍籌。