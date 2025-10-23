佐丹奴上季收入減1.4% 東南亞收入挫11.6%

佐丹奴國際(709)公布截至9月底止第三季，集團收入8.94億元，按年少1.4%，當中大中華區收入持平於4.07億元；東南亞及澳洲收入3.23億元，大減8.5%，阿拉伯國家則升11.6%，至1.64億元。另外，集團同店銷售6.41億元，少0.5%；全球品牌銷售額則升1.7%，至9.61億元。

線上收入上季增長 16.5%

集團指，上季線上收入增長16.5%，年初至今增長22.8%。儘管本集團第三季度收入下跌，但對比年初至今收入仍保持增長，顯示業務具備潛在的增長勢頭。季度業績反映集團積極推進產品組合管理；儘管面對大中華區前所未有的惡劣天氣等挑戰，惟核心業務仍保持穩定，季度收入增長0.4%，年初至今增長2.7%。在線上業務及高增長的阿拉伯市場強勁表現帶動下，相關策略舉措推動毛利率的顯著改善。